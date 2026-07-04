Những mái ấm nghĩa tình

Khi những mái nhà mới lần lượt được đưa vào sử dụng trước ngày 20/7/2026, đó không chỉ là dấu mốc hoàn thành một chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một món quà nghĩa tình, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Một trong những trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở là gia đình bà Lê Thị Hạnh (xã Trường Văn) - con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói dột nát, tường nứt, nền nhà ẩm thấp. Bản thân bà sức khỏe yếu do ảnh hưởng di chứng từ cha, không có việc làm ổn định, thu nhập chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp và sự giúp đỡ của người thân. Mỗi khi mùa mưa bão đến, cả gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm vì căn nhà có nguy cơ đổ sập.

Qua rà soát, gia đình bà thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và bà con lối xóm đóng góp thêm vật liệu, ngày công lao động. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương cũng tham gia vận chuyển vật liệu và hỗ trợ xây dựng.

Bà Lê Thị Hạnh chia sẻ: "Đây là niềm mơ ước của gia đình tôi suốt nhiều năm qua. Có được ngôi nhà kiên cố, mẹ con tôi không còn lo lắng mỗi khi mưa bão, có thêm động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã giúp đỡ gia đình".

Tại xã Tống Sơn, hai chị em bà Nguyễn Thị Chính và ông Nguyễn Văn Hoan cũng đang từng ngày mong chờ được chuyển vào căn nhà mới. Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhiều năm nay, hai chị em bà Chính nương tựa nhau trong căn nhà 3 gian đã xuống cấp. Ước mơ về một mái nhà kiên cố tưởng chừng giản đơn nhưng lại là điều quá xa vời đối với gia đình bà.

Sau khi rà soát, xác minh, xã Tống Sơn đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình. Tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, trong đó có nguồn từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và nguồn hỗ trợ theo Chỉ thị 22, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 14/5/2026 triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh. Theo danh sách được phê duyệt có 46 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở và 21 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Mức hỗ trợ đối với trường hợp xây mới là 80 triệu đồng/căn, sửa chữa là 40 triệu đồng/căn. Các công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, phù hợp điều kiện thực tế của từng hộ gia đình và có khả năng sử dụng ổn định, lâu dài. Với tinh thần quyết tâm cao, các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và tổ chức đoàn thể đã đồng loạt vào cuộc, tập trung nguồn lực, nhân lực để hoàn thành chương trình trước ngày 20/7/2026.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng hộ, thường xuyên nắm bắt và tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng. Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở. Đến ngày 29/6, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 704 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ với tổng số 5.014 ngày công lao động để vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, hỗ trợ thi công, góp phần giảm chi phí và rút ngắn thời gian xây dựng. Đến nay, đã hoàn thành xây mới 2 nhà, sửa chữa 4 nhà.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, bố trí lực lượng hỗ trợ phù hợp, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong thi công, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành chương trình trước ngày 20/7 theo đúng kế hoạch của tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ thêm kinh phí, trang thiết bị thiết yếu để các gia đình sớm ổn định cuộc sống”.

Mỗi căn nhà mới được hoàn thành không chỉ là nơi an cư mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Sự chung tay của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu không để gia đình chính sách nào còn phải sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp.

Bài và ảnh: Hoàng Lan