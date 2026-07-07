13 năm nhen lửa, trọn vẹn chữ “cưu mang”

Nếu có ai hỏi về “vị khách quen” của nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các tình nguyện viên sẽ nhắc ngay đến anh Lò Văn Hải. Quê ở xã Xuân Chinh, một xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, anh Hải đã cùng cậu con trai Lò Công Danh “bám trụ” tại bệnh viện này suốt 5 năm ròng.

Anh Lò Văn Hải là “vị khách” quen của Nồi cháo Thanh Hóa suốt 5 năm qua.

Cháu Danh bị bệnh nhược cơ, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và các thiết bị hỗ trợ. Cuộc sống của hai bố con vì thế lặng lẽ gói gọn trong bốn bức tường và chiếc giường bệnh nồng mùi thuốc. 5 năm nằm viện là chừng ấy thời gian đường về nhà quá xa xôi. Bởi mỗi lần muốn đưa con về là phải lỉnh kỉnh đủ thứ thiết bị y tế đi kèm, chi phí vì thế vô cùng tốn kém. Hai vợ chồng anh phải thay phiên nhau ở viện chăm con, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để nuôi hy vọng cho đứa trẻ. Biết bệnh tình của Danh nên các anh chị tình nguyện viên luôn chủ động xay nhuyễn cháo cho em. Nhận âu cháo ấm nóng anh Hải xúc động chia sẻ: “Cháo của các anh chị nấu ngon và chu đáo lắm. Cháu nằm đây 5 năm, tuần nào cũng được nhận cháo từ thiện thế này, bố con tôi đỡ được phần nào hay phần nấy”. Với gia đình anh, bát cháo ấy không đơn thuần là bữa ăn miễn phí để chia sẻ gánh nặng kinh tế, mà đó là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp anh cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau giữa cuộc chiến đằng đẵng này.

Bát cháo ấm lòng mà anh Hải nhận được mỗi tuần đến từ nhóm từ thiện Người tôi cưu mang (NTCM) Thanh Hóa, một diễn đàn thiện nguyện làm những việc tử tế. Vào ngày 7/7/2013, nồi cháo đầu tiên được đỏ lửa. Kể từ đó đến nay, suốt 13 năm, bất kể khi nắng cháy da hay mùa đông buốt giá, chưa một chủ nhật nào hành lang Bệnh viện Nhi vắng bóng họ.

Đằng sau hàng vạn suất cháo dinh dưỡng được trao đi là sự vận hành lặng thầm của bộ máy không lương. Nhóm hiện có 20 thành viên cốt cán luôn có mặt tại mọi hoạt động. Ngày thường, họ là công chức Nhà nước, người kinh doanh bận rộn, nhưng cuối tuần, bỏ lại sau lưng mọi lo toan để khoác lên mình chiếc áo tình nguyện. Chị Nguyễn Thị Hương, người “đứng bếp chính” của hoạt động nấu cháo cho biết: “Nồi cháo này duy trì được suốt 13 năm qua, nhận được sự tin tưởng của mọi người đều là nhờ tính minh bạch, rõ ràng. Từ tình nguyện viên đến các mạnh thường quân, người góp của, người góp công, cứ đến hẹn lại cùng nhau nhóm lửa”.

Không dừng lại ở nồi cháo thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi, nhóm từ thiện NTCM Thanh Hóa còn lan tỏa yêu thương bằng chương trình “Ngôi nhà mơ ước”. Nhóm đã khảo sát, xác minh và xây dựng thành công 4 ngôi nhà kiên cố, trị giá từ 80 đến 90 triệu đồng/căn cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa tại Thanh Hóa. Chị Trần Thu Phương, điều phối viên của nhóm cho biết. “Giá trị của phần cháo hay ngôi nhà có thể đếm được bằng tiền, nhưng giá trị của sự sẻ chia, sự thấu cảm thì không có thước đo nào đo nổi. Chúng tôi làm để chia sẻ nỗi buồn với người bệnh khi đi viện, bớt đi cái khổ khi còn thiếu mái nhà”.

Nhóm từ thiện NTCM Thanh Hóa là một nhánh cây vững chãi được nuôi dưỡng từ chiếc rễ lớn: Diễn đàn từ thiện toàn quốc “Người tôi cưu mang” (nguoitoicuumang.com). Ra đời từ ngày 15/1/2007, NTCM xuất phát điểm từ diễn đàn trên mạng internet, một nơi vốn bị coi là “thế giới ảo”. Thế nhưng, bằng niềm tin sắt đá vào lòng nhân ái, những con người xa lạ, không phân biệt tuổi tác, công việc đã kết nối với nhau để làm nên nhiều điều tử tế. Từ một nhóm nhỏ 5 - 7 người, đến nay NTCM đã lớn mạnh với mạng lưới hơn 2.400 thành viên trong nước và nước ngoài.

NTCM tạo nên sự khác biệt hoàn toàn nhờ mô hình hoạt động chuyên nghiệp và minh bạch tuyệt đối. Mọi hoàn cảnh đều phải đi qua 5 bước nghiêm ngặt: Giới thiệu hoàn cảnh - Xác minh - Thảo luận - Giúp đỡ - Theo dõi. Đặc biệt, chương trình “Cưu mang thường xuyên” của diễn đàn đã đồng hành, trợ cấp hàng tháng cho khoảng 1.000 mảnh đời ngặt nghèo (người già neo đơn, trẻ mồ côi, bệnh nhân chạy thận...) suốt hơn 10 năm trời cho đến khi họ tự đứng vững.

Điều đáng quý nhất là toàn bộ kinh phí hoạt động suốt gần hai thập kỷ qua của NTCM hoàn toàn là sự tự nguyện đóng góp từ các thành viên, bạn bè và các mạnh thường quân. Diễn đàn nói không với sự tài trợ của doanh nghiệp hay tổ chức thương mại để giữ cho hoạt động thiện nguyện luôn minh bạch. Sự tử tế ấy tự lan tỏa và thu hút những người tử tế xích lại gần nhau.

13 năm của chặng đường Thanh Hóa, 19 năm của hành trình toàn quốc, cái tên “Người tôi cưu mang” đã viết nên một câu chuyện đẹp giữa cuộc đời. Những đốm lửa nhỏ được nhen lên từ lòng tốt đã và đang sưởi ấm cho hàng ngàn số phận yếu thế trong xã hội.

Hành trình ấy chắc chắn sẽ không dừng lại, bởi chừng nào xã hội còn hoàn cảnh thiệt thòi, chừng đó những con người tự khoác lên mình sứ mệnh “cưu mang” sẽ lại tiếp tục hành trình gieo hạt, để lòng nhân ái kết nên trái ngọt giữa cuộc đời.

Bài và ảnh: Minh Quyên