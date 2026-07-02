Huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Từ chính sách hỗ trợ thiết thực và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Ngọc Lặc đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ vững tin vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bà Phạm Thị Nguyệt (thứ 2 bên trái), thôn Cao Thượng, xã Ngọc Lặc trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

Đã gần 1 năm sống trong ngôi nhà mới kiên cố, nhưng khi nhắc lại cuộc sống khó khăn trước kia ông Phạm Văn Bằng, thôn Tran vẫn ngậm ngùi. Gia đình ông thuộc hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau, thu nhập không ổn định nhưng vẫn phải cố gắng để nuôi các cháu. Vì kinh tế khó khăn, nên căn nhà gia đình ông xây dựng đã lâu mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, vẫn không thể sửa chữa, nâng cấp. Sống trong ngôi nhà ngấm dột vào mùa mưa, nóng bức mùa hè và có thể sập bất cứ lúc nào, gia đình ông luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng.

Qua rà soát của xã, tháng 5/2025 gia đình ông được hỗ trợ 80 triệu đồng từ cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Chỉ thị số 22-CT/TU). Cùng với sự giúp đỡ của người thân, bà con hàng xóm, trong thời gian gần 2 tháng, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà mới trên diện tích khoảng 60m2 với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, ông Phạm Văn Bằng phấn khởi: “Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sửa chữa được ngôi nhà, huống gì xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Tuy nhiên được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người thân cùng bà con trong thôn, ngôi nhà mới đã được hoàn thành, vui mừng và biết ơn vô cùng. Tôi nhớ mãi hình ảnh mọi người giúp đỡ tôi từ những ngày làm cho đến khánh thành nhà, xúc động lắm. Có được ngôi nhà mới tôi sẽ tiếp tục động viên các cháu cố gắng học giỏi, chăm ngoan, vợ chồng cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Chung niềm vui được hỗ trợ xây nhà mới là bà Phạm Thị Nguyệt ở thôn Cao Thượng. Là hộ nghèo đơn thân, tuổi cao, thường xuyên ốm đau nên với bà việc có được ngôi nhà kiên cố dường như chỉ là giấc mơ xa vời. Niềm vui được vỡ òa, khi bà được xem xét, hỗ trợ 80 triệu đồng theo Chỉ thị số 22-CT/TU và với sự quan tâm giúp đỡ của người thân cũng như bà con hàng xóm láng giềng, bà đã xây dựng được ngôi nhà rộng 40m2 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

“Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, tôi còn nhận được sự giúp đỡ ngày công của mọi người xung quanh. Trong ngày khánh thành nhà, tôi càng ấm lòng hơn khi được mọi người động viên, quan tâm lo lắng cho tôi từ những vật dụng thiết yếu trong gia đình. Có được nơi an cư là động lực để tôi luôn cố gắng nỗ lực trong cuộc sống để không phụ lòng tốt của mọi người”, bà Nguyệt xúc động.

Thời gian qua, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở luôn được xã Ngọc Lặc quan tâm, triển khai thực hiện sâu rộng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và công khai minh bạch các công đoạn, vì vậy được Nhân dân đồng thuận cao trong việc chung tay, góp sức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong xây dựng nhà. Không chỉ người dân địa phương mà con em xa quê, các đơn vị, nhà hảo tâm cũng đồng hành để thực hiện hiệu quả hoạt động ý nghĩa nhân văn này. Qua rà soát, đến nay tổng số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ theo Chỉ thị số 22-CT/TU trên địa bàn xã Ngọc Lặc là 95 hộ, với tổng kinh phí 5 tỷ 760 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngọc Lặc Bùi Thị Nhung, nhấn mạnh: "Xác định công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban MTTQ xã Ngọc Lặc tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai hiệu quả chương trình với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, tổ chức vận động sự đóng góp, chung tay của toàn thể Nhân dân cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hoàn thiện nhà ở cho hộ còn khó khăn để mỗi người dân đều có mái nhà kiên cố. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ cho ít nhất 4 hộ nghèo với số tiền 320 triệu đồng để xây dựng nhà ở”.

Bài và ảnh: Trung Hiếu