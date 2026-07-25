Nghĩa tình tháng 7 - những việc làm từ trái tim

Tháng 7 về, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các cấp hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương thăm Mẹ VNAH Mai Thị Tháp, xã Tân Tiến.

Trong hành trình tri ân ấy, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Mai Thị Tháp, sinh năm 1912 ở thôn 5, xã Tân Tiến. Mẹ Tháp có 8 người con thì 2 người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Người con trai đầu hy sinh năm 1971, đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Người con trai thứ hy sinh năm 1973 ở chiến trường tỉnh Tây Ninh, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Trò chuyện với đoàn, mẹ Tháp có lúc nhớ, lúc quên, nhưng trong trái tim người mẹ ấy vẫn luôn khắc ghi hình bóng hai người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Cả cuộc đời mẹ chỉ có một mong muốn là tìm được hài cốt của con.

Về với Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngọt, sinh năm 1920, ở thôn Lê Hương, xã Quảng Bình, chúng tôi thêm trân quý những cống hiến, hy sinh của mẹ. Mẹ Ngọt sinh được một người con trai. Năm 1968, người con duy nhất của mẹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh tại mặt trận phía Nam, để lại cho mẹ đằng đẵng nhớ thương. Hiện nay, mẹ đang sống cùng người con gái nuôi và sự yêu thương chăm sóc của các con nuôi, cháu nuôi.

Đến thăm và tặng quà thương binh hạng 1/4 Trịnh Ngọc Giáp, ở xã Hậu Lộc, các cán bộ hội phụ nữ không khỏi xúc động trước nghị lực và tinh thần vượt khó của người lính Cụ Hồ năm xưa. Tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt, ông Giáp bị thương nặng, mất một phần cơ thể nhưng chưa bao giờ khuất phục trước số phận. Trở về quê hương với thương tật mất một chân, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng ông Giáp vẫn nỗ lực lao động, phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy các con trưởng thành.

Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, động viên không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, mà còn góp phần nhắc nhớ về giá trị của hòa bình hôm nay, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi người.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tổ chức đoàn thể chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, phường Hàm Rồng.

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp hội LHPN trong tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Từ phụng dưỡng Mẹ VNAH, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết đến hỗ trợ sinh kế cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn..., mỗi hoạt động đều thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và truyền thống nhân ái của tổ chức hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Tháng 7 năm nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực trao tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, trị giá hơn 500 triệu đồng; huy động hàng trăm ngày công giúp các gia đình chỉnh trang nhà cửa, chăm sóc vườn hộ, vệ sinh khuôn viên các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi công; tổ chức các đoàn dâng hương, thắp nến tri ân tại các “địa chỉ đỏ”... Tiêu biểu như: Hội LHPN phường Hàm Rồng, Hội LHPN các xã Quảng Ninh, Tây Đô, Thiệu Hóa... dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh và dâng hương các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm liệt sĩ; Hội LHPN xã Cẩm Thủy đóng góp và hỗ trợ ngày công xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; hội LHPN nhiều xã khác tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà...

Tháng 7 rồi sẽ qua đi, nhưng những việc làm nghĩa tình vẫn tiếp tục được duy trì trong cuộc sống hằng ngày. Với phụ nữ Thanh Hóa, tri ân không chỉ là hoạt động trong những ngày kỷ niệm mà đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và đạo lý. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo người có công, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, giàu truyền thống nhân ái.

Bài và ảnh: Lê Hà