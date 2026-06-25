Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cơ sở

Từ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kịp thời đến các chương trình trợ giúp dài hạn cho người yếu thế, Tháng Nhân đạo năm 2026 đã huy động sự chung tay của cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội ngay từ cơ sở.

Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn cùng các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Mai.

Trên chiếc xe đạp cũ, chị Nguyễn Thị Mai, tổ dân phố Minh Cát, phường Sầm Sơn ngày ngày phải chở hai con nhỏ cùng đi khắp các tuyến phố ở phường Sầm Sơn để mưu sinh. Mắc bệnh thần kinh nhẹ, không chồng, một mình nuôi 4 con, cuộc sống của chị nhiều năm qua luôn chật vật. Hai con lớn phải gửi ông ngoại ở phòng trọ khu chợ Quảng Cư, phường Sầm Sơn chăm sóc. Nhiều thời điểm, mẹ con chị phải ngủ tạm vỉa hè, hành lang công trình công cộng; các cháu thường xuyên mắc bệnh do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 15 triệu đồng, giúp chị Mai có thêm nguồn lực, tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt.

Đây là một trong những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã được hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo. Bà Vũ Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn cho biết: “Với phương châm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hội đã chủ động rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng trường hợp để kết nối nguồn lực trợ giúp. Chính sự minh bạch ấy đã tạo niềm tin, thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo”.

Tháng Nhân đạo năm 2026, phường Sầm Sơn đã triển khai thành 2 đợt, tổng giá trị đạt gần 960 triệu đồng. Nguồn lực được huy động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân trong, ngoài địa phương. Riêng hoạt động vận động ủng hộ Tháng Nhân đạo đã huy động được hơn 137,6 triệu đồng. Trong đó, 41,3 triệu đồng được chuyển về Quỹ Cứu trợ nhân đạo cấp tỉnh; phần còn lại được bổ sung vào Quỹ Nhân đạo của phường để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Cùng huy động nguồn lực xây dựng quỹ, Hội Chữ thập đỏ phường Sầm Sơn đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm triển khai các hoạt động nhân đạo như tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho 105 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 42 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên những người yếu thế; hỗ trợ học bổng, trao xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ các trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn; vận động kinh phí giúp học sinh mồ côi, trẻ em nghèo vượt khó...

Từ những suất học bổng, những khoản hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Tháng Nhân đạo ở phường Sầm Sơn đã cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái khi được khơi dậy từ cơ sở. Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Nông Cống, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ xã đã vận động được hơn 250 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các trường hợp gặp rủi ro đột xuất sau khi hoàn thành rà soát, đánh giá cụ thể từng đối tượng. Ông Trương Bá Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nông Cống cho biết: “Sau khi huy động được nguồn lực, hội sẽ rà soát kỹ các hoàn cảnh khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai và hiệu quả”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động cứu trợ trước mắt, nhiều cơ sở hội hiện nay đang chuyển dần sang các hình thức hỗ trợ có chiều sâu, hướng tới giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Đây cũng là định hướng được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện. Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu tình nguyện, trợ giúp học sinh nghèo. Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng nguồn lực huy động trong Tháng Nhân đạo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 14,4 tỷ đồng, trợ giúp khoảng 26.600 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Điều quan trọng nhất của Tháng Nhân đạo không chỉ là nguồn lực huy động được mà còn là sự lan tỏa của tinh thần nhân ái trong xã hội. Thông qua các hoạt động nhân đạo, các cấp hội đã kết nối được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội”.

Từ những việc làm cụ thể tại cơ sở, Tháng Nhân đạo năm 2026 đã tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của tổ chức hội chữ thập đỏ trong công tác an sinh xã hội. Quan trọng hơn, những nghĩa cử sẻ chia ấy đang góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và tiếp thêm động lực để những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Thùy Linh