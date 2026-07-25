Các chi nhánh Agribank tri ân người có công

Mỗi dịp tháng 7 về, các hoạt động tri ân người có công với cách mạng lại được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Hòa cùng những nghĩa cử ấy, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách, góp phần chăm lo đời sống người dân, lan tỏa truyền thống nhân văn của dân tộc.

Đoàn thanh niên Agribank Nga Sơn - Bắc Thanh Hóa thăm gia đình bệnh binh Lương Huy Quân tại xã Nga Thắng.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và lòng tri ân của cán bộ, người lao động các chi nhánh Agribank đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi chuyến thăm, mỗi lời động viên không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Trong hành trình tri ân ấy, đoàn thanh niên Agribank Nga Sơn - Bắc Thanh Hóa đã đến thăm nhiều gia đình thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại xã Nga Thắng. Một trong những người mà đoàn đến thăm là ông Lương Huy Quân, bệnh binh hạng 2/4, ở thôn Quyết Tâm. Những năm kháng chiến, ông Quân tình nguyện lên đường nhập ngũ và bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Trở về quê hương sau thời gian điều trị, mặc dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn cùng gia đình nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Quân chia sẻ: “Được các cán bộ Agribank đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tôi rất xúc động. Đây là nguồn động viên để bản thân tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế””.

Câu chuyện của ông Lương Huy Quân cũng là hình ảnh tiêu biểu về những người lính năm xưa luôn giữ vững phẩm chất, ý chí vượt khó sau khi trở về cuộc sống đời thường. Sự quan tâm, động viên kịp thời của các cơ quan, đơn vị, trong đó có Agribank, là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ tại xã Nga Thắng, trong dịp này, nhiều chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn hoạt động. Kinh phí thực hiện được trích từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, các đơn vị còn dành nguồn lực hỗ trợ các cơ sở chăm sóc, điều dưỡng người có công trên địa bàn tỉnh, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Các ngân hàng cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động đang công tác trong đơn vị có hoàn cảnh là thân nhân liệt sĩ, con em thương bệnh binh, gia đình chính sách.

Hoạt động tri ân người có công không chỉ được các chi nhánh Agribank triển khai trong những ngày tháng 7 mà đã trở thành việc làm được duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua. Với tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, các đơn vị luôn quan tâm, đồng hành cùng các gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho con em gia đình chính sách và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa phương...

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: “Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đơn vị duy trì hằng năm nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, người lao động, đồng thời thể hiện trách nhiệm của đơn vị đối với công tác an sinh xã hội. Qua đó, mỗi cán bộ, người lao động có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước, từ đó nỗ lực hơn trong công việc và các hoạt động xã hội”.

Những phần quà nghĩa tình có thể không lớn về vật chất, nhưng là sự tiếp nối truyền thống tri ân bằng những hành động thiết thực. Qua những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chi nhánh Agribank không chỉ đồng hành cùng người có công và gia đình chính sách mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Lương Khánh