Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Những điều cần biết về SEA Games 33: Mọi nẻo đường đều dẫn tới “xứ sở Chùa Vàng”

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 3 đến 20/12. Đây là lần thứ 7  Thái Lan đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 3 đến 20/12. Đây là lần thứ 7 Thái Lan đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007.

SEA Games năm nay kéo dài 12 ngày, với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Nước chủ nhà Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn “tự chọn”, nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Do đặc thù về thời gian, hai môn bóng đá và đánh bóng trên lưng ngựa (polo) sẽ khởi tranh sớm nhất, từ 3/12, tức sáu ngày trước lễ khai mạc. Cầu lông và khúc côn cầu cũng được tổ chức sớm, từ 7/12.

11 quốc gia tham dự SEA Games 33 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste./.

