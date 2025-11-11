Như Xuân: Tiếp tục hiến đất để phát triển kết cấu hạ tầng

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trong tỉnh ưu tiên cho thực hiện những công việc cấp thiết nên nhiệm vụ vận động hiến đất để phát triển kết cấu hạ tầng bị gián đoạn. Tuy nhiên, tại xã miền núi Như Xuân, cấp ủy, chính quyền xã mới đã nhanh chóng kiện toàn, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, các thôn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Tuyến đường Yên Lễ - Cát Vân đoạn qua xã Như Xuân đang được thi công mở rộng gấp hơn hai lần nhờ sự hiến đất của Nhân dân thôn Thấng Sơn. Ảnh: Văn Thiện (CTV)

Trong tiết trời lạnh lẫn mưa phùn, những chiếc máy xúc và lao động của nhà thầu vẫn san gạt mặt bằng. Những ngày đầu tháng 11 nền đường được thi công đến phần đất của gia đình bà Đậu Thị Xuyến ở thôn Tân Lập - là đất mới được hiến để địa phương mở đường liên thôn Tân Lập - Thanh Bình. Trong thôn nhiều gia đình khác cũng đồng thuận phá dỡ tường bao, cổng ngõ, hiến một phần đất vườn, rừng keo ven đồi để phục vụ mở rộng và xây dựng tuyến đường có bề rộng nền lên hơn chục mét.

Tại thôn Thấng Sơn cùng xã, một tuyến đường lớn đang thành hình với nền đường đã được lu lèn, nhà thầu đang xây dựng hệ thống rãnh thoát nước và phần mở rộng. Dấu tích phá dỡ những công trình phụ và hiến đất của hàng chục gia đình vẫn còn vẹn nguyên bởi phần đường mới rộng hơn, chạy song song đường nhựa cũ. Đây chính là tuyến đường liên xã Yên Cát - Cát Vân trước kia, nay trở thành tuyến huyết mạch của xã Như Xuân mới, đang được mở rộng gấp hơn hai lần, nắn lại các đoạn cua tay áo và gấp khúc.

Ngay sau khi kiện toàn chính quyền xã mới và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Như Xuân đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và kế hoạch thực hiện cuộc vận động. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã đề ra mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới là khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; phấn đấu đến năm 2030 xã Như Xuân đạt chuẩn NTM, xây dựng xã trở thành trung tâm của khu vực các xã thuộc huyện Như Xuân cũ. Theo đó, việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông được xã xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Xã đã phát huy vai trò của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện vận động, xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, XDNTM. Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, các tuyến đường, từng khu dân cư, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trước, trong và sau quá trình vận động các hộ gia đình, cá nhân. Từ đó xây dựng kế hoạch, phương án, cách thức, lộ trình công tác vận động phù hợp với từng trường hợp cụ thể để tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân hiến đất để xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong các tháng gần đây việc hiến đất để mở rộng đường tiếp tục trở thành một phong trào tại xã. Là địa phương trung tâm của vùng, giá trị đất ngày càng lớn, nhưng nhiều hộ dân, thậm chí có cả hộ khó khăn, hộ nghèo vẫn tích cực hiến đất mở đường. Không chỉ hiến đất, cây cối, công trình kiến trúc, mà còn tự nguyện bỏ tiền để hoàn thiện lại mặt bằng, công trình, xây tường rào, trồng cây, trồng hoa làm đẹp cho những con đường. Tổng hợp từ UBND xã Như Xuân, giai đoạn 2024-2025 Nhân dân trên địa bàn đã hiến trên 6.320m2 đất để mở rộng đường giao thông và xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng.

Xã Như Xuân được sáp nhập từ thị trấn Yên Cát và xã Tân Bình thuộc huyện Như Xuân cũ. Trước đây, xã Tân Bình cũng là địa phương điển hình trong vận động Nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng các công trình hạ tầng NTM cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện tốt cuộc vận động hiến đất xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Như Xuân đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài để tập trung tổ chức thực hiện với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đồng thời, bổ sung kế hoạch hành động hàng năm bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Hiện xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò và tầm quan trọng của việc hiến đất xây dựng các công trình công cộng, gắn với XDNTM.

Hà Giang