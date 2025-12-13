Nhóm sinh viên Phenikaa xuất sắc giành giải Cuộc thi Hùng biện Tuổi trẻ Thủ đô năm 2025

Vòng Chung khảo Cuộc thi Hùng biện Tuổi trẻ Thủ đô năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức, diễn ra ngày 13/12/2025, quy tụ 24 đội thi xuất sắc được lựa chọn từ hơn 100 đội thi đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học và nhiều tổ chức thanh niên trên địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi đoạt giải Nhì.

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ giàu ý nghĩa, nơi các thí sinh thể hiện bản lĩnh hùng biện, tư duy phản biện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô.

Vượt qua nhiều vòng thi gay cấn, đội thi đến từ Đại học Phenikaa đã xuất sắc giành giải Nhì, để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng phong thái tự tin, lập luận sắc sảo và thông điệp hùng biện giàu chiều sâu, đúng với tinh thần của một “Thủ lĩnh sinh viên thời đại mới”.

Đội thi Đại học Phenikaa gồm các sinh viên tiêu biểu:

Trương Hồng Sơn - Sinh viên K16, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Kinh tế Phenikaa;

Thân Hải Long - Sinh viên K16, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Kinh tế Phenikaa;

Trần Văn Quang - Sinh viên K17, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh tế Phenikaa.

Đội thi Đại học Phenikaa.

Phần trình bày của đội thi Phenikaa tập trung làm rõ vai trò của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi nhanh của xã hội hiện đại, nhấn mạnh trách nhiệm dẫn dắt, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng đóng góp cho cộng đồng. Thông điệp được truyền tải mạch lạc, giàu cảm xúc, kết hợp linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo.

Thành tích giải Nhì là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần làm việc kỷ luật và sự phối hợp hiệu quả giữa các thành viên đội thi, qua đó cho thấy năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện của sinh viên Phenikaa trong môi trường cạnh tranh học thuật thực tế.

Ở góc độ dài hạn, với tầm nhìn xây dựng thế hệ sinh viên “Bản lĩnh – Sáng tạo – Trách nhiệm”, Đại học Phenikaa kiên định theo đuổi mô hình đào tạo gắn kết giữa học thuật, kỹ năng, trải nghiệm, từng bước hình thành lớp sinh viên có khả năng thích ứng, dẫn dắt và đóng góp tích cực cho xã hội.

Theo Phenikaa