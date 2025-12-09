Phenikaa khẳng định chất lượng qua kiểm định và UPM 2025

Ngày 9/12, Đại học Phenikaa tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và UPM cho các chương trình đào tạo. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa chất lượng theo các khung đánh giá quốc gia và quốc tế, đồng thời khẳng định quyết tâm của Nhà trường trong việc xây dựng mô hình đại học nghiên cứu hiện đại và hội nhập sâu với hệ sinh thái giáo dục toàn cầu.

GS.TS Lê Trung Thành, Giám đốc Đại học Phenikaa phát biểu khai mạc tại sự kiện.

UPM (University Performance Metrics) là hệ thống đánh giá và xếp hạng đại học theo định hướng đổi mới sáng tạo, được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. UPM không chỉ xem xét chất lượng đào tạo mà còn đánh giá toàn diện năng lực vận hành của chương trình trong môi trường đại học hiện đại.

Hệ thống này đo lường các nhóm tiêu chí như: Đảm bảo chất lượng bên trong; Năng lực giảng dạy và học tập; Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; Hợp tác doanh nghiệp – học thuật – cộng đồng và Hội nhập và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Việc đạt chuẩn UPM thể hiện rằng chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng quy định tối thiểu, mà còn đạt đến mức độ trưởng thành cao về học thuật, quản trị, nghiên cứu và liên kết xã hội. Đây là một trong những thước đo uy tín giúp người học, nhà tuyển dụng và đối tác quốc tế nhận diện chất lượng chương trình đào tạo.

12 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm 2025 là cột mốc quan trọng khi Đại học Phenikaa hoàn tất kiểm định 12 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy trình đánh giá được triển khai trong 6 ngày với hai giai đoạn khảo sát sơ bộ và chính thức do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Đoàn đánh giá bao gồm hơn 20 chuyên gia trong các lĩnh vực đào tạo và quản trị giáo dục đại học. Đoàn đã tiến hành phân tích sâu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn bảy nhóm đối tượng liên quan, khảo sát thực tế tại thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, lớp học, ký túc xá và nhiều không gian học tập – nghiên cứu khác. Công tác đánh giá được tiến hành theo quy trình khoa học, đảm bảo tính khách quan và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn.

Kết quả đánh giá cho thấy 10 chương trình đào tạo đại học và 2 chương trình đào tạo thạc sĩ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại diện đoàn chuyên gia ghi nhận sự chuẩn bị bài bản, hệ thống minh chứng đầy đủ và tinh thần cải tiến liên tục của Nhà trường. Công tác kiểm định được đánh giá là được tổ chức “khoa học, nghiêm túc và minh bạch”, thể hiện cam kết rõ ràng của Phenikaa đối với phát triển bền vững và trách nhiệm giải trình với xã hội.

3 chương trình đạt chuẩn UPM khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo và hội nhập

Ba chương trình đào tạo gồm Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông được trao Giấy chứng nhận UPM, một hệ thống đánh giá theo định hướng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

3 chương trình đạt chuẩn UPM khẳng định định hướng đổi mới sáng tạo và hội nhập.

Trong phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo UPM, nhấn mạnh: “Tự đánh giá và kiểm định không chỉ là hoạt động kỹ thuật mà còn là cơ hội để xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường. Phenikaa là một trong những đơn vị thực hiện điều này một cách nghiêm túc, có hệ thống và dựa trên minh chứng.”

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo UPM.

Bà tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp của Nhà trường qua trải nghiệm đánh giá thực tế: “Tôi đánh giá cao sự đồng bộ giữa báo cáo, minh chứng và cách tổ chức làm việc. Điều này cho thấy Phenikaa không chỉ hướng đến tuân thủ tiêu chuẩn mà còn mong muốn đạt đến những chuẩn mực cao hơn về học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.”

Về ba chương trình đạt UPM, bà Hoa nhấn mạnh: “Ba chương trình được công nhận UPM hôm nay là minh chứng rõ ràng cho thấy Phenikaa đã sẵn sàng hội nhập, không chỉ trong kiểm định mà trong cả tư duy phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế.”

Kiểm định chất lượng như một cơ chế chiến lược trong quản trị đại học

Trong phần phát biểu bế mạc, GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng Đại học , Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, khẳng định vai trò chiến lược của kiểm định trong hệ thống giáo dục đại học của Nhà trường. Ông nhấn mạnh: “Kiểm định không phải đích đến mà là khởi đầu của một chu trình cải tiến liên tục. Đây là cách để một đại học trẻ như Phenikaa xây dựng uy tín học thuật và chuẩn hóa chất lượng theo yêu cầu của thời đại.”

GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng Đại học , Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa.

Ông tiếp tục phân tích ba giá trị quan trọng của kiểm định đối với trường đại học: “Kiểm định giúp chuẩn hóa hoạt động đào tạo theo yêu cầu của xã hội; tạo lập kho minh chứng phục vụ quản trị; và quan trọng nhất là hình thành văn hóa cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu và bằng chứng.”

Về lộ trình phía trước, GS.TS Hồ Xuân Năng nhấn mạnh mục tiêu lớn của Nhà trường:“Chúng tôi đang thực hiện tự đánh giá 13 chương trình đào tạo và hướng đến việc kiểm định 100 phần trăm chương trình đào tạo. Đây là nền tảng để Phenikaa tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á vào năm 2030.”

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Phenikaa giai đoạn 2020 đến 2025

Giai đoạn từ 2020 - 2025 chứng kiến sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của hệ thống đảm bảo chất lượng tại Đại học Phenikaa. Những năm đầu, Nhà trường tập trung xây dựng bộ máy và quy trình đảm bảo chất lượng, chuẩn hóa hoạt động tự đánh giá và thúc đẩy văn hóa sử dụng minh chứng trong quản trị. Giai đoạn tiếp theo, các chương trình đào tạo đầu tiên được đưa vào đánh giá ngoài, từ đó thúc đẩy quá trình rà soát chuẩn đầu ra, cải tiến chương trình và tăng cường khảo sát các bên liên quan.

Những năm gần đây, hoạt động kiểm định được mở rộng nhanh chóng, với việc số hóa minh chứng, hoàn thiện cơ sở vật chất và mở rộng hợp tác với các tổ chức đánh giá trong nước và khu vực.

Trong phần phát biểu,TS. Hoàng Thị Xuân Hoa nhận định: “Điều tạo nên khác biệt của Phenikaa là cách Nhà trường biến kiểm định thành động lực phát triển. Không nhiều cơ sở giáo dục đại học làm được điều này một cách bài bản và đồng bộ như Phenikaa.”

Triết lý phát triển của Phenikaa được xây dựng trên cấu trúc ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Hoạt đ6ộng kiểm định chất lượng đóng vai trò đảm bảo cho ba trụ cột vận hành hài hòa, dựa trên minh chứng và chuẩn mực quốc gia, quốc tế.

Việc mười hai chương trình đạt kiểm định, ba chương trình đạt chuẩn UPM cùng sự phát triển của đội ngũ học thuật trong năm 2025 thể hiện rõ nỗ lực chuẩn hóa của Nhà trường. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực châu Á.

DANH SÁCH 12 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THEO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Tên chương trình 1 - CTĐT Kỹ thuật cơ khí động lực trình độ thạc sĩ 2 - CTĐT Công nghệ sinh học trình độ đại học 3 - CTĐT Kỹ thuật hóa học trình độ đại học 4 - CTĐT Kỹ thuật y sinh trình độ đại học 5 - CTĐT Kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học 6 - CTĐT Ngôn ngữ Hàn Quốc trình độ đại học 7 - CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học 8 - CTĐT Kỹ thuật phục hồi chức năng trình độ đại học 9 - CTĐT Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học 10 - CTĐT Khoa học máy tính trình độ thạc sĩ học 11 - CTĐT Tài chính - Ngân hàng trình độ đại học 12 - CTĐT Du lịch trình độ đại học

DANH SÁCH 03 CTĐT NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN UPM

STT Tên chương trình 1 - CTĐT Kỹ thuật hóa học trình độ đại học 2 - CTĐT Công nghệ sinh học trình độ đại học 3 - CTĐT Kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học

