Đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn thực hành tại Phòng thực hành giáo dục STEM.

Chỉ sau hơn một tháng đi vào hoạt động, phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn - công trình được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ xây dựng đã có nhiều hoạt động sôi nổi, mang tính đột phá trong giáo dục gắn với thực hành.

Có quy mô lớn nhất trong số 100 phòng học được Petrovietnam hỗ trợ cho các nhà trường trong cả nước, phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn có tổng kinh phí xây dựng 3,3 tỷ đồng, được trang bị đồng bộ 6 khối chức năng gồm: Cơ sở vật chất, máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng; dụng cụ và thiết bị học tập theo chủ đề; học liệu kết nối thông minh; hệ thống học liệu bản cứng - bản mềm; cùng hệ thống sổ sách phục vụ công tác tổ chức, quản lý.

Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, không chỉ học sinh hào hứng khi được trực tiếp học tập và sáng tạo, đội ngũ giáo viên cũng rất phấn khởi và tự hào khi được tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến, gắn lý thuyết với thực hành này. Cô giáo Đoàn Thị Thu Hằng, giáo viên nhà trường cho biết: “STEM Innovation Petrovietnam đã tạo động lực mạnh mẽ để nhà trường đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy. Phòng thực hành giáo dục STEM sẽ là nơi học sinh tiến hành thử nghiệm các dự án khoa học - kỹ thuật; triển khai mô hình sinh hoạt câu lạc bộ với nhiều nhóm hoạt động đa dạng, hướng tới hỗ trợ học sinh theo đuổi các dự án nghiên cứu chuyên sâu và sáng tạo. Để phòng học phát huy hết hiệu quả, nhà trường sẽ tổ chức các đợt tập huấn giúp giáo viên ứng dụng STEM vào dạy học liên môn”.

Tại Trường THPT Hàm Rồng, phòng thực hành giáo dục STEM do Petrovietnam tài trợ cũng được trang bị đồng bộ các thiết bị thí nghiệm, công nghệ, mô phỏng tiên tiến, giúp học sinh có thêm môi trường trải nghiệm, sáng tạo và triển khai các dự án khoa học. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học - công nghệ và định hướng các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu.

Thầy giáo Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng chia sẻ: “Phòng thực hành giáo dục STEM được bàn giao là điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh, đồng thời tạo tiền đề để các em nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Hiện nay, giáo viên và học sinh đang tiếp cận dần, đối với số loại máy móc như máy cắt CNC, máy in màu 3D, hệ thống phần mềm... nhà trường đang chờ bàn giao và hướng dẫn sử dụng”.

Đẩy mạnh giáo dục STEM, AI cũng là định hướng mà ngành giáo dục Thanh Hóa hướng tới trong năm học 2025-2026. Tại Văn bản số 3153/SGDĐT-GDPT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026 gửi UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc, Sở GD&ĐT Thanh Hóa nhấn mạnh: Các cơ sở giáo dục cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo cơ hội, điều kiện để học sinh được phát triển toàn diện. Đổng thời, đẩy mạnh giáo dục STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc các cơ sở giáo dục phải có giải pháp quyết liệt, kiên trì tham mưu hiệu quả với các cấp quản lý giáo dục, thực hiện bố trí, bảo đảm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học liệu... đạt chuẩn để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo quy định...

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao, tự động hóa, công nghệ thông tin, dữ liệu... tăng cao, việc đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, AI trong nhà trường sẽ là tiền đề quan trọng trong việc giúp học sinh sớm hình thành năng lực phù hợp, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bài và ảnh: Linh Hương