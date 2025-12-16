Tặng tủ sách giáo khoa dùng chung trị giá 3 tỷ đồng cho Cần Thơ, An Giang, Cà Mau

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa trao tặng Tủ sách giáo khoa dùng chung cho 3 tỉnh/thành phố Cần Thơ, An Giang và Cà Mau với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Theo đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc trao tặng tủ sách thể hiện truyền thống về trách nhiệm xã hội của toàn hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông qua công tác từ thiện - xã hội hàng năm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ được thành lập năm 2005 nhằm giải quyết bài toán cung ứng sách giáo khoa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 20 năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn 2010-2019, khi bộ máy tinh gọn, để khẳng định vị thế là đầu mối cung cấp sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của cả vùng. Đơn vị đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần đưa tri thức đến với từng lớp học, từng mái trường trên khắp miền Tây sông nước và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ các cấp.

Lễ kỷ niệm là dấu mốc quan trọng để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ nhìn lại chặng đường hai thập kỷ thành lập và phát triển, tri ân các thế hệ đi trước và khẳng định vị thế nòng cốt trong sự nghiệp giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái An - Giám đốc Nhà xuất bản Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ đã trình bày Báo cáo tổng kết quá trình 20 năm xây dựng và phát triển. Báo cáo khẳng định những kết quả đạt được, từ việc giải quyết bài toán cung ứng sách giáo khoa tại Đồng bằng sông Cửu Long từ những ngày đầu thành lập (2005) đến việc chuyển đổi từ tư duy “cung ứng sách” sang “đồng kiến tạo học liệu” trong giai đoạn đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào sự hình thành và phát triển của đơn vị, trong đó đặc biệt có ông Nguyễn Đức Khoa – nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, ông Phan Xuân Khánh – nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ và ông Ngô Sỹ Dân – nguyên Cố vấn xây dựng Đề án thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng đồng thời chỉ rõ ba định hướng phát triển của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới.

Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ cần tiếp tục nâng chuẩn chất lượng học liệu – cả in ấn truyền thống và xuất bản điện tử, đồng hành về công nghệ và tài nguyên nội dung để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Đơn vị cũng tối ưu chuỗi cung ứng toàn trình: kế hoạch – in ấn – kho vận – phát hành – dịch vụ sau bán hàng; chuẩn hóa, minh bạch, an toàn, tuân thủ; chủ động dự phòng rủi ro; tăng năng lực dự báo nhu cầu theo dữ liệu; gắn kết chặt chẽ hơn với địa phương để đảm bảo sách giáo khoa đến tay học sinh không chỉ “đủ – đúng – kịp thời” mà còn “thuận tiện – thân thiện – tiết kiệm”.

Bên cạnh đó là việc vun đắp “hạ tầng con người” – tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để mỗi biên tập viên không chỉ giỏi nghề mà còn có tầm nhìn học thuật; mỗi cán bộ quản trị không chỉ vững nghiệp vụ mà còn thành thạo công cụ số; mỗi thành viên không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà còn biết hợp tác liên phòng – liên đơn vị.

Khẳng định một tập thể giỏi giang là tài sản lớn nhất của bất kỳ tổ chức nào, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh nhấn mạnh trong lĩnh vực giáo dục - xuất bản, nhân sự chính là “hàm lượng giá trị” của sản phẩm.

Khép lại hai thập kỷ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tiếp tục vững tin bước vào chặng đường mới, nơi mỗi cuốn sách trao đi không chỉ là tri thức, mà còn là lời hứa thắp sáng hy vọng cho tương lai của bao lớp học trò vùng sông nước Cửu Long./.

