Tuổi trẻ Phenikaa và “Hành trình bất tử - Từ ký ức đến tự hào”

Tối 12/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội trang trọng tổ chức chương trình “Hành trình bất tử - Từ Ký ức đến Khát vọng”, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình “Hành trình bất tử - Từ Ký ức đến Khát vọng”

Đồng hành cùng chương trình, hơn 800 sinh viên Đại học Phenikaa đã tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Trong đó, 300 sinh viên trực tiếp thực hiện nghi thức trao tặng gần 300 di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng tới tận tay các gia đình thân nhân; 60 sinh viên đảm nhiệm công tác lễ tân và hơn 500 sinh viên tham dự với vai trò khán giả, góp phần lan tỏa không khí trang nghiêm, xúc động của chương trình.

Từ những bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thông qua ứng dụng công nghệ phục dựng hiện đại, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện rõ nét, chân thực. Mỗi di ảnh được trao đi không chỉ là một kỷ vật, mà còn là ký ức thiêng liêng của dân tộc, được thế hệ trẻ hôm nay trân trọng gìn giữ và tiếp nối.

Chương trình là hoạt động giàu ý nghĩa giáo dục, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm xã hội cho sinh viên Phenikaa; qua đó khẳng định vai trò của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực gắn tri thức với giá trị nhân văn và phụng sự cộng đồng.

Theo Phenikaa