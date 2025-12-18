Mức hỗ trợ học phí đối với học sinh trường tư thục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp đối với bậc học mầm non, tiểu học là 150.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THCS là 160.000 đồng/học sinh/tháng và THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Cô trò Trường Tiểu học Linh Sơn, xã Linh Sơn trong giờ học môn Tiếng Anh.

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục tư thục) từ năm học 2025-2026.

Theo đó, mức học phí áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh là 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với bậc học mầm non và tiểu học; bậc THCS là 160.000 đồng/học sinh/tháng và THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường hợp học trực tuyến (học online) mức học phí bằng 80% mức học phí theo hình thức học trực tiếp.

Mức học phí đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT trong cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp.

Mức học phí quy định này là mức học phí để cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa quy định mức hỗ trợ học phí đối với các cơ sở từ năm học 2025 – 2026.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh như sau:

Trường hợp học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ theo hình thức học trực tiếp.

Trường hợp mức hỗ trợ học phí theo quy định của HĐND tỉnh cao hơn mức thu học phí của cơ sở giáo tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông thì mức hỗ trợ được tính bằng 100% mức thu học phí của cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đó.

Kinh phí thực hiện cấp bù học phí và hỗ trợ học phí quy định tại Nghị quyết này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 9/12/2025. Chính sách quy định tại Nghị quyết này được áp dụng từ năm học 2025-2026.

Linh Hương