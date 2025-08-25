(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/8, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh bật gốc, gãy đổ.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Chiều 25/8, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh bật gốc, gãy đổ.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Tuyến đường tại Quảng trường Lam Sơn (Phường Hạc Thành) bị ngập nặng khiến một số ô tô chết máy.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Đại lộ Hùng Vương bị nhiều điểm ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Tại Ngã tư Bưu điện tỉnh, nút giao giữa đại lộ Lê Lợi và đường Trần Phú bị ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Cây gãy đổ vào một chiếc xe ô tô trên đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt cây lớn bật gốc, đổ ra đường gây cản trở giao thông.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phối hợp dọn dẹp cây gãy đổ, bảo đảm lưu thông an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Cây đổ tại phường Hải Bình.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân xử lý các điểm cây đổ chắn ngang đường giao thông.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Nhiều cây xanh đổ bật gốc tại phường Nghi Sơn.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Cột điện bị gãy đổ do mưa to, gió lớn tại phường Hải Bình.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Lực lượng chức năng cắt dọn, giải phóng điểm ách tắc giao thông do cây đổ.

Nhóm Phóng viên Thời sự


Nhóm Phóng viên Thời sự

Từ khóa: phường Hạc Thành Ngập lụt Gió mạnh Cây xanh Mưa lớn kéo dài Mưa bão Bão số 5 trực tiếp tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app