Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh gãy đổ

Chiều 25/8, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh bật gốc, gãy đổ.

Tuyến đường tại Quảng trường Lam Sơn (Phường Hạc Thành) bị ngập nặng khiến một số ô tô chết máy.

Đại lộ Hùng Vương bị nhiều điểm ngập cục bộ.

Tại Ngã tư Bưu điện tỉnh, nút giao giữa đại lộ Lê Lợi và đường Trần Phú bị ngập cục bộ.

Cây gãy đổ vào một chiếc xe ô tô trên đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt cây lớn bật gốc, đổ ra đường gây cản trở giao thông.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phối hợp dọn dẹp cây gãy đổ, bảo đảm lưu thông an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Cây đổ tại phường Hải Bình.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân xử lý các điểm cây đổ chắn ngang đường giao thông.

Nhiều cây xanh đổ bật gốc tại phường Nghi Sơn.

Cột điện bị gãy đổ do mưa to, gió lớn tại phường Hải Bình.

Lực lượng chức năng cắt dọn, giải phóng điểm ách tắc giao thông do cây đổ.

Nhóm Phóng viên Thời sự