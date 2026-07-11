Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước đã có các Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho 21 tập thể, cá nhân và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 52 cá nhân.

Đoàn Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ sau thảm họa động đất tại Venezuela. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Danh sách 3 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì:

Tại Quyết định số 1132/QĐ-CTN ngày 10/7/2026, Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela.

3 tập thể gồm:

1. Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Cục Cảnh sát Phòng Cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

3. Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

2 cá nhân gồm:

1. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

Danh sách 8 tập thể và 8 cá nhân được t ặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba:

Tại Quyết định số 1133/QĐ-CTN ngày 10/7/2026, Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 08 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela.

8 tập thể gồm:

1. Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

2. Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

3. Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

4. Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

5. Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

6. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

7. Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

8. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

8 cá nhân gồm:

1. Trung tá QNCN Đoàn Văn Hoàn, Huấn luyện viên, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

2. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hưởng, Huấn luyện viên, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

3. Thiếu tá QNCN Nguyễn Viết Linh, Huấn luyện viên, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

4. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn An, Điều dưỡng viên, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

5. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

6. Thượng tá Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

7. Thiếu tá Vũ Duy Hưng, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

8. Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

Danh sách 12 tập thể và 52 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Tại Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 10/7/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 52 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela.

12 tập thể gồm:

1. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

2. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Bộ Quốc phòng.

4. Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

5. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Báo Quân đội Nhân dân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

8. Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

9. Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

10. Phòng Kế hoạch tổng hợp và Hợp tác Quốc tế, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

11. Phòng Châu Mỹ và các tổ chức quốc tế, Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

12. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Bộ Tài chính.

52 cá nhân gồm:

1. Đại tá Đinh Bá Bão, Trợ lý Phòng Kế hoạch tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Thượng tá Trần Trung Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng Quân sự, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

3. Thượng tá Nguyễn Hồng Dương, Bác sĩ, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

4. Thượng tá Trần Quốc Hương, Trưởng khoa, Khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

5. Thiếu tá Lưu Văn Hùng, Phó Tiểu đoàn trưởng kỹ thuật, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

6. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hưng, Trợ lý kỹ thuật, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

7. Thiếu tá Phùng Chí Cương, Phóng viên Phòng thời sự Truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

8. Đại úy Thân Văn Đức, Phó Đại đội trưởng Kỹ thuật, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

9. Đại úy Đỗ Mạnh Hùng, Bác sĩ, Khoa Hồi sức nội, Bộ môn - Trung tâm Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

10. Thượng úy Trần Hà Thao, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

11. Trung tá QNCN Vũ Văn Trinh, Lái máy, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

12. Trung tá QNCN Đào Văn Long, Thợ điện, Trung đội Sửa chữa, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

13. Trung tá QNCN Nguyễn Trọng Thành, Nhân viên Quân y, Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

14. Trung tá QNCN Phạm Văn Nam, Thợ sửa chữa, Trung đội 8, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

15. Trung tá QNCN Đỗ Mạnh Hà, Kỹ thuật viên quân khí, Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

16. Trung tá QNCN Đặng Tuấn Anh, Điều dưỡng viên, Bộ môn - Trung tâm Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

17. Trung tá QNCN Phạm Đình Thuấn, Điều dưỡng viên, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện quân y 354, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

18. Trung tá QNCN Đinh Mạnh Tiến, Đội trưởng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

19. Thiếu tá QNCN Lê Văn Thủy, Thủ kho, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

20. Thiếu tá QNCN Trần Đăng Tùng, Thợ sửa chữa, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

21. Thiếu tá QNCN Nguyễn Quang Sơn, Nhân viên Ép nghiền trộn, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

22. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thế Thảo, Lái xe, Trung đội 8, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

23. Thiếu tá QNCN Lưu Văn Hưng, Lái xe, Tiểu đội 4, Trung đội 8, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

24. Thiếu tá QNCN Phạm Bá Trí, Lái xe, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

25. Thiếu tá QNCN Trần Đức Tiệp, Lái xe, Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

26. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hưng, Tiểu đội trưởng, Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

27. Thiếu tá QNCN Phạm Nhuận, Lái máy, Trung đội 12, Đại đội 4, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

28. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Huy, Lái xe, Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

29. Thiếu tá QNCN Nguyễn Tiến Quý, Thợ sửa chữa, Trung đội Sửa chữa, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

30. Thiếu tá QNCN Đỗ Trung Kiên, Dược sĩ, Khoa Dược, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

31. Thiếu tá QNCN Trần Mạnh Hùng, Điều dưỡng viên, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

32. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Ánh, Điều dưỡng viên, Khoa Hồi sức nội, Bộ môn - Trung tâm Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viên Quân y 103, Bộ Quốc phòng.

33. Thiếu tá QNCN Bùi Thanh Giang, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Khoa Giải phẫu bệnh lý, pháp y, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

34. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Quân, Điều dưỡng viên, Khoa Khớp, Bộ môn Khớp - Nội tiết, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

35. Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Trung tâm Huyết học, truyền máu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

36. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Nhân, Kỹ thuật viên, Bộ môn - Khoa Sinh hoá, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng.

37. Đại úy QNCN Đỗ Viết Cường, Lái xe, Trung đội Vận tải, Phòng hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

38. Đại úy QNCN Vũ Văn Thắng, Lái xe, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

39. Đại úy QNCN Vũ Công Quý, Lái xe, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

40. Thượng úy QNCN Nguyễn Việt Dũng, Lái xe, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

41. Thượng úy QNCN Ngô Thế Hiệp, Lái xe, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng.

42. Trung tá Vũ Văn Lên, Phó Trưởng phòng, Phòng Châu Mỹ và các tổ chức quốc tê, Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

43. Thiếu tá Nguyễn Lê Hoàng, Ban Thời sự, Truyền hình Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an.

44. Thiếu tá Trần Hồng Sơn, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

45. Thiếu tá Phạm Huy Toàn, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

46. Thiếu tá Trần Huy Khánh, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

47. Đại uý Đỗ Quang Nam, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an.

48. Thượng tá Hoàng Đức Thân, Phó Giám đốc, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

49. Đại úy Đoàn Việt Đức, Cán bộ, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

50. Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng phòng, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội.

51. Đại úy Lê Quang Đạo, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 36, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội.

52. Đại úy Dương Văn Linh, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 34, Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội.

* Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trên tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương...

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu; Đoàn công tác đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể, Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương “Công trạng phục vụ” cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/nhieu-tap-the-ca-nhan-duoc-tang-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-bang-khen-thu-tuong-chinh-phu-trong-thuc-hien-nhiem-vu-khac-phuc-hau-qua-tham-hoa-dong-dat-tai-venezuela-102260711115759194.htm