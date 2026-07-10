Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/7/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn ngoại biên, nổi bật là đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, viện trợ 274 tỷ đồng cho tỉnh Hủa Phăn - Lào; triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Lào, xây dựng dự án “Nhà văn hóa hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa” mang tính lưỡng dụng; ban hành quy trình xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn - Lào... Kết quả tham mưu triển khai của Công an tỉnh Thanh Hóa được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, có ý nghĩa và giá trị thiết thực trong củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào.

Những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự nhạy bén, sáng tạo của Công an tỉnh Thanh Hóa trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia trước các tác động tiêu cực của các đối tượng tại địa bàn Lào trong tình hình mới. Kết quả của các đồng chí là điển hình trong thực hiện phương châm “an ninh chủ động”, bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài lãnh thổ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đã đề ra; đồng thời nghiên cứu, bổ sung cách làm hay, cách làm mới để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Nguồn: Bộ Công An