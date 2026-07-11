Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Sau vụ đuối nước làm 5 học sinh tử vong tại xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên phạm vi cả nước.

Hiện trường vụ đuối nước ngày 10/7 tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung, Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công điện nêu: Ngày 10/7/2026 tại địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng, làm 5 học sinh tử vong. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc này và tiếp tục chủ động, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn; khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn đuối nước nêu trên.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, trong đó yêu cầu quán triệt nghiêm túc công tác phòng, chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền các cấp và người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn;

Đồng thời, khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt một số việc trọng tâm: Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và phụ huynh học sinh; đẩy mạnh công tác truyền thông về trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các địa phương.

Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện Công điện này; chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-yeu-cau-tiep-tuc-tang-cuong-phong-chong-duoi-nuoc-doi-voi-tre-em-post1123547.vnp