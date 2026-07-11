Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”

Sáng 11/7, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Buổi lễ là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng; tri ân và tôn vinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định, làm sâu sắc hơn giá trị truyền thống anh hùng, vẻ vang, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc ý chí tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhấn mạnh, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”, phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập. Chiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân đảng. Đây là mốc son chói lọi đi vào lịch sử dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Dấu ấn lịch sử đó là bản hùng ca bất hủ mở đầu cho những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân và từ đó ngày, 12/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước ba lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, mười lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ tư. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc đầy vẻ vang.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày diễn văn kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh - những người đã lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Những tấm gương, những chiến công và cả những sự hy sinh không tên ấy đã hun đúc thành ngọn lửa truyền thống, soi sáng lý tưởng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và sức mạnh để lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục vững bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã mở lối.

“Tự hào kế thừa truyền thống 80 năm anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân hôm nay nguyện rèn luyện bản lĩnh, giữ vững phẩm chất, nâng cao trí tuệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; xứng đáng là”thanh bảo kiếm“sắc bén, lá chắn thép vững chắc luôn sẵn sàng đi trước, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; xin giữ trọn lời thề”chỉ biết còn Đảng thì còn mình“”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng An ninh nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đồng thời khẳng định, thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng là vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng. Bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới. Bên cạnh an ninh truyền thống, phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp ngày càng hiện hữu. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Trong nước, bên cạnh 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt diễn biến phức tạp hơn..., đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân.

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng An ninh nhân dân thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng An ninh nhân dân thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến “nguy” thành “cơ” khi có thể.

Lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.

Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.

Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát; tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.

Một yêu cầu quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến, đó là xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong Công an nhân dân về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng đã xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân...

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống, với ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, một lòng vì Đảng, vì dân, lực lượng An ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng Anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng An ninh nhân dân sẽ nghiêm túc tiếp thu và dốc toàn tâm, toàn lực thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng An ninh nhân dân.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-bao-ve-an-ninh-theo-nguyen-tac-phat-trien-den-dau-an-ninh-den-do-102260711120146209.htm