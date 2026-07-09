Hai học sinh Thanh Hóa được chọn vào Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Chiều 9/7, thông tin từ Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết, hai em Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn vừa vinh dự được chọn vào Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ 19.

Trường THPT chuyên Lam Sơn - nơi Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng đang học.

Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng đã xuất sắc vượt qua Kỳ thi tuyển chọn đội tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 27/6/2026 và được lựa chọn vào Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi IOAA 2026.

Em Mai Văn Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn Ảnh: Nhà trường cung cấp

Em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 11 Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đặc biệt đây là lần đầu tiên học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn tham dự sân chơi quốc tế về Thiên văn và Vật lý Thiên văn.

IOAA là kỳ thi thường niên về Thiên văn học và Vật lý thiên văn dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới, nhằm tăng cường mối liên kết giữa các quốc gia và thúc đẩy trao đổi tri thức; là một trong 12 Kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế.

IOAA lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 25/9 - 5/10/ 2026.

Linh Hương