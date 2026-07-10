Thanh Hóa cần xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm sát thực tiễn, khả thi

Chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế diễn ra chiều 10/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị: Thanh Hóa cần xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm sát thực tiễn, khả thi; đồng thời rà soát, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và triển khai các giải pháp đủ mạnh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các ban, sở, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Bám sát các nghị quyết, kết luận và chỉ đạo của Trung ương về mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP 11%, phân công rõ nhiệm vụ cho từng ngành, địa phương, xác định cụ thể tiến độ thực hiện.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh xác định 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng khoảng 14,44%. Đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn với các giải pháp trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên đưa 33 dự án lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 40.400 tỷ đồng sớm hoàn thành và đi vào hoạt động; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan để bảo đảm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành ổn định, phát huy tối đa công suất, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh.

Cùng với đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; huy động tối đa nguồn lực đầu tư toàn xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển ổn định nông nghiệp; tăng thu ngân sách và tăng cường theo dõi, điều hành thực hiện kịch bản tăng trưởng.

Thành viên Đoàn công tác của Chính phủ dự buổi làm việc.

Về lâu dài, Thanh Hóa sẽ phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm như Dự án Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn giai đoạn 1; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sau lọc hóa dầu; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới...

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành chức năng của tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn công tác của Chính phủ đã trao đổi, phân tích những đề xuất kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời gợi mở các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương để Thanh Hóa hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trên các lĩnh vực trong thời gian qua; đồng thời biểu dương sự quyết tâm của tỉnh, công tác chuẩn bị các nguồn lực cho những tháng cuối năm để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ; đồng thời nêu rõ: Thanh Hóa cần xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm sát thực tiễn, khả thi; rà soát, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và triển khai các giải pháp đủ mạnh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa phải chuyển hóa tiềm năng, lợi thế, quy hoạch, các dự án thành những sản phẩm cụ thể, thành doanh thu, thành việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, Thanh Hóa cần phải chuyển trạng thái điều hành theo phương châm rõ động lực, rõ từng dự án, rõ từng điểm nghẽn, rõ thời gian thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Bám sát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành các chỉ tiêu điều hành. Giao chỉ tiêu tăng trưởng đối với từng sản phẩm chủ lực đến từng ngành, từng đơn vị, địa phương; gắn với chỉ tiêu định lượng và công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện tổng rà soát lại toàn bộ các nguồn lực, tập trung khơi thông các điểm nghẽn. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ. Với công tác giải ngân vốn đầu tư công, phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là “vốn mồi” để thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, cần đồng hành thực chất với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Tập trung đưa các hoạt động du lịch, dịch vụ, phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tin tưởng, với tinh thần đoàn kết cùng quyết tâm chính trị lớn, Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương; đồng thời khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực với quyết tâm cao nhất, nỗ lực nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Đồng chí bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ và các ban, bộ, ngành ở Trung ương để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

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