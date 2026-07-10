Thông báo tuyển dụng

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá vừa có thông báo về việc tuyển dụng công chức theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ tại Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 12576/UBND-THĐT ngày 29/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP tại Sở Nội vụ; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về xét tuyển công chức, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức như sau:

1. Số lượng công chức cần tuyển dụng: 01 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển

Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước (mã VTVL: SNVCMNV-47) tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ: 01 người.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 19 Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025 và Điều 4 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ.

3.2. Yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển như sau:

a) Đối tượng

- Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và thuộc một trong các trường hợp đạt thành tích cá nhân sau:

+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

+ Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Độ tuổi: Không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

c) Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán.

d) Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

đ) Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Việc ưu tiên trong xét tuyển công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 22/2025/TT-BNV ngày 19/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

6.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký tuyển công chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ).

6.2. Kê khai phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đúng, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Các nội dung khai trong phiếu phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

- Phiếu điền không đầy đủ thông tin bắt buộc trong phiếu được coi là phiếu không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

- Đối với các trường hợp là đối tượng ưu tiên theo quy định thì các giấy tờ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên theo quy định.

- Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải tại mục thông tin tuyển dụng của Sở Nội vụ tại địa chỉ website: https://snv.thanhhoa.gov.vn.

-Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

8. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

Người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 14/7/2026 đến hết ngày 12/8/2026, theo thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp nộp trực tiếp: Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; SĐT: 02363.900.900).

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính: Người dự tuyển gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; SĐT: 02363.900.900).

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển công chức theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ tại Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở; điện thoại liên hệ: 02373.852.566; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: https://snv.thanhhoa.gov.vn) để được giải đáp./.