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Ba nhiệm vụ trọng tâm sau Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Ba nhiệm vụ trọng tâm sau Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Ba nhiệm vụ trọng tâm sau Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế

Ngày 6/7/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ba nhiệm vụ trọng tâm sau Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế

Tại Thông báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Phiên họp: sớm hoàn thành và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đặc biệt là giữa Đảng ủy Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương; chuẩn bị tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư để trình Quốc hội; khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm đã thảo luận tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo./.

Theo TTXVN

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