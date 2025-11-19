Nhiều người dân tự ý mua thuốc điều trị cúm A, bác sĩ khuyến cáo nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ

Tại Thanh Hóa, số ca mắc cúm, đặc biệt là cúm A gia tăng mạnh trong thời gian gần đây, khiến nhu cầu sử dụng thuốc điều trị cúm, đặc biệt là thuốc kháng virus có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại, nhiều người dân khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc cúm đã tự ý mua thuốc điều trị khi không có chẩn đoán và chỉ định của bác sĩ. Điều này làm tăng nguy cơ kháng thuốc và gặp tác dụng phụ.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng như: sổ mũi, rát họng, hắt hơi và ớn lạnh, chị Phạm Khánh Vy, phường Đông Quang nghi ngờ mình mắc cúm A nên đã đến nhà thuốc đề nghị mua thuốc cúm. Chị Vy cho biết: “Đợt này đang có dịch cúm nên với những triệu chứng như vậy, tôi nghĩ mình đã bị cúm A nên ra nhà thuốc mua thuốc kháng virus Tamiflu để uống. Đồng thời cũng muốn mua thêm để dự trữ, đề phòng trong nhà có người bị cúm thì dùng.”

Ghi nhận tại nhiều cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn các phường như: Hạc Thành, Đông Quang, Đông Sơn... gần 1 tháng trở lại đây, số lượng người đến mua thuốc điều trị cúm, đặc biệt là thuốc kháng virus điều trị cúm A tăng mạnh. Đáng lo ngại, rất nhiều người đến mua thuốc mà không có chẩn đoán mắc cúm và không có đơn của bác sĩ. Ngoài ra, do lo ngại dịch cúm bùng phát sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc, nhiều người dân còn có ý định mua thuốc điều trị cúm để dự trữ.

Dược sĩ Khương Vân Trường, Giám đốc điều hành Hệ thống Nhà thuốc Long Hiền cho biết: “Những ngày qua, nhiều người sau khi có các triệu chứng như: đau họng, nhức đầu, mệt mỏi, hơi sốt đã tự nhận định mình mắc cúm, bởi dịch cúm A hiện tại đang lây lan tại nhiều nơi nên đã tự đề nghị mua thuốc điều trị cúm A. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có khuyến cáo đấy là điển hình của nhiều bệnh cúm, không chỉ duy nhất của cúm A vậy nên cần phải đi khám, test xác định bệnh, tình trạng của bệnh và bác sĩ sẽ tư vấn, kê đơn thì mới có thể sử dụng thuốc phù hợp, hiệu quả".

Đối với lo ngại của người dân về việc dịch cúm bùng phát sẽ gây khan hiếm thuốc điều trị cúm và tăng giá thuốc, Dược sĩ Khương Vân Trường chia sẻ thêm: “Các loại thuốc điều trị cúm, kể cả thuốc kháng virus điều trị cúm A cũng như các thực phẩm chức năng bổ trợ tăng đề kháng thì hiện tại đều đang có các nguồn cung ổn định nên người dân không cần phải dự trữ”.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý dùng thuốc kháng virus và các loại thuốc khác để điều trị bệnh cúm mà phải đi khám bệnh để được chẩn đoán và chỉ định điều trị phù hợp. Việc tự ý dùng thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ, quá liều và làm tăng nguy cơ biến chứng. Đồng thời làm tăng nguy cơ kháng thuốc.

Bác sĩ CKI Trịnh Thị Tuyết Lan, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lưu ý: “Không phải tất cả trường hợp nhiễm cúm đều cần dùng thuốc kháng virus mà thuốc này chỉ dùng cho trường hợp bệnh nhân mắc cúm nặng hoặc có các yếu tố nguy cơ khiến bệnh có thể diễn tiến nặng như: người trên 65 tuổi, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, người mắc các bệnh suy giảm miễn dịch, người mắc bệnh nền thì cần phải có sự can thiệp của thuốc kháng virus.”

Ngành y tế nhận định hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh cúm mùa.

Bệnh cúm thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 đến 7 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể gây biến chứng hoặc tử vong ở nhóm người nguy cơ cao như người từ 65 tuổi trở lên, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền.

Thùy Dung

