Nhiều mô hình chuyển đổi số tiện ích trong đời sống

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, thời gian qua, xã Định Hòa đã xây dựng được nhiều mô hình CĐS có ý nghĩa thiết thực. Các mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ và người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

Thành viên “Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến” thôn Ấp Trú hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ.

Một trong những mô hình CĐS nổi bật là xã đã thành lập điểm “Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại các thôn Ấp Trú và Phú Ninh. Các thành viên trong tổ thường xuyên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, người dân giảm đáng kể thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Anh Trịnh Ngọc Phúc, trưởng ban công tác mặt trận thôn Ấp Trú, cho biết: “Hơn một năm tham gia tổ CĐS cộng đồng ở thôn và tham gia mô hình điểm, tôi đã hỗ trợ hơn 500 lượt công dân tiếp cận các nền tảng số. Việc làm này góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của xã”.

Không chỉ tập trung vào chính quyền số, Định Hòa còn đẩy mạnh phát triển kinh tế số thông qua mô hình “Chợ 4.0 - chợ thanh toán không dùng tiền mặt”. Mô hình được triển khai tại chợ Si, chợ Bái, chợ Mới Định Công và chợ Nhì, hướng tới thay đổi thói quen giao dịch của người dân và tiểu thương. Để mô hình phát huy hiệu quả, xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị hỗ trợ tiểu thương. Sự phối hợp đồng bộ này đã giúp mô hình duy trì hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của tiểu thương và người dân vì sự tiện lợi, minh bạch và nhanh gọn.

Một trong những dấu ấn trong hành trình CĐS của Định Hòa là phong trào “Bình dân học vụ số”. Với phương châm “gần dân, hiểu dân, hướng dẫn dân và phục vụ dân”, phong trào được triển khai sâu rộng tại các khu dân cư, hội nghị tập huấn và các hoạt động cộng đồng. Qua đó, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt các ứng dụng số thiết yếu và từng bước hình thành kỹ năng số trong cuộc sống hằng ngày. Hạt nhân nòng cốt của phong trào là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể - họ đã không quản ngày nghỉ hay buổi tối, đến từng hộ dân hướng dẫn cài đặt VNeID, App Thanh Hóa, tích hợp bảo hiểm y tế điện tử, đăng ký chữ ký số cá nhân và sử dụng các tiện ích số phục vụ đời sống.

Điểm đáng ghi nhận ở Định Hòa là CĐS được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực văn hóa, địa phương xây dựng các video quét mã QR quảng bá Di tích lịch sử cấp quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương đến đông đảo người dân và du khách. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ngành y tế tích cực triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ngành giáo dục đẩy mạnh thực hiện học bạ số, hồ sơ điện tử và giáo dục kỹ năng số cho học sinh. Công an xã tập trung thực hiện Đề án 06, làm sạch dữ liệu dân cư, hỗ trợ người dân sử dụng định danh điện tử và các tiện ích số... Mỗi ngành, mỗi đơn vị đều có phần việc cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tạo nên hệ sinh thái CĐS đồng bộ từ cơ sở.

Có được kết quả trên, Đảng ủy, UBND xã Định Hòa đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và lấy kết quả phục vụ người dân làm thước đo hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, gắn với kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Cùng với đó, xã triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các “điểm nghẽn” về CĐS, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Đỗ Công Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Hòa, khẳng định: “Với tinh thần “làm thật, sản phẩm thật, hiệu quả thật”, xã đang từng bước chuyển mạnh từ trạng thái phát động sang thực hiện, quản trị tiến độ bằng sản phẩm và số liệu cụ thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, chủ động phối hợp, bám sát lộ trình và tiến độ được giao”.

Bài và ảnh: Lê Hà