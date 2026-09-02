Chuyển đổi số tạo động lực phát triển ở Cẩm Tú

Từ nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính đến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số, xã Cẩm Tú đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Những cách làm thiết thực, linh hoạt đã góp phần đưa công nghệ ngày càng gần hơn với đời sống, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Cẩm Tú hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số.

Từ sáng sớm, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Cẩm Tú đã có đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Các cán bộ, công chức tại đây hướng dẫn tận tình, giúp người dân giải quyết công việc một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ông Trịnh Văn Hoàng, người dân đến làm thủ tục hành chính về đất đai, cho biết: "Đến đây làm thủ tục đất đai, những chỗ chưa hiểu tôi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giải thích cụ thể, đặc biệt là khi thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia. Không chỉ vậy, toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính đều được thực hiện một cách nhanh chóng, rõ ràng, giúp chúng tôi tiết kiệm nhiều thời gian”.

Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm PVHCC xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ông Bùi Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Cẩm Tú, cho biết: “Tính từ đầu năm đến ngày 12/8/2026, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 842 hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt mức gần như tuyệt đối. Việc đánh giá mức độ hài lòng tại trung tâm PVHCC của người dân được ghi nhận trên hệ thống đạt tỷ lệ 98%”.

Không chỉ trong lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số còn từng bước đi vào đời sống sản xuất, kinh doanh và lan tỏa trên nhiều mặt đời sống xã hội trên địa bàn xã. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số và sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng. Theo thống kê, đến nay 100% tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã đã nộp thuế điện tử, 18/18 doanh nghiệp sử dụng nền tảng số trong sản xuất kinh doanh, đạt tỷ lệ 100%.

Từ việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số đến phát triển kinh tế số, xã hội số, xã Cẩm Tú đang từng bước đưa công nghệ thấm sâu vào đời sống. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Phùng Thế Tài, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Tú cho biết: "Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số luôn được xã quan tâm chỉ đạo và triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng như: Hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt thôn... Việc tuyên truyền còn được triển khai thường xuyên, quyết liệt thông qua hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, góp phần nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong thực hiện chuyển đổi số. Bên cạnh đó, hạ tầng mạng thông tin di động cũng được xã quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã và đảm bảo cung cấp dịch vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, với vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, đoàn thanh niên đã phối hợp với lực lượng công an xã ra quân hưởng ứng chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động. Theo đó, đoàn thanh niên và lực lượng công an xã đã thành lập 24 đội hình thanh niên tình nguyện, với 186 đoàn viên thanh niên tham gia. Không quản ngày đêm, đoàn viên thanh niên đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân tích hợp các thông tin vào ứng dụng VNeID, tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, nâng cao kiến thức về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội... Từ đầu hè đến nay, lực lượng đoàn viên thanh niên đã hướng dẫn được gần 1.000 lượt người dân tiếp cận và sử dụng thành thạo các ứng dụng của công nghệ số để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt