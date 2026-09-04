Chung tay tạo dựng niềm tin số

Không gian mạng ngày càng phát triển và được nhiều người sử dụng để tìm kiếm, chia sẻ thông tin, kết nối, mua sắm, giải trí, bày tỏ quan điểm... Cùng với những tiện ích, môi trường này cũng đặt người dùng đứng trước nhiều nguy cơ về tin giả, sai sự thật, lừa đảo trực tuyến hay những sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra ngày càng khó phân biệt thật - giả. Thực tế đó đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm với thông tin mình tiếp nhận và chia sẻ, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng càng cần ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong việc tạo dựng niềm tin, xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

Các đại biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa”. Ảnh: Lê Quỳnh

Sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm

Một video có hàng nghìn lượt xem, một bài viết được chia sẻ rộng rãi hay một lời giới thiệu từ người có sức ảnh hưởng đều có thể tác động đến nhận thức, lựa chọn và hành vi của cộng đồng. Thực tế, nhiều người dùng mạng xã hội có xu hướng tiếp nhận thông tin từ những tài khoản họ thường xuyên theo dõi. Vì vậy, KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng thông qua trải nghiệm, đánh giá sản phẩm), người sáng tạo nội dung hay quản trị viên các cộng đồng trực tuyến... đều có thể trở thành “bộ lọc” thông tin đối với người dùng. Khi sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm đối với mỗi nội dung đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội càng cao. Bởi một thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật được đăng tải từ những người có sức ảnh hưởng có thể nhanh chóng lan rộng và gây ra những hệ lụy khó lường.

Ý thức được điều đó, anh Lê Lệnh Quyền, chủ tài khoản facebook, tiktok “Cô Đồng Nát” luôn hướng đến xây dựng những nội dung vui vẻ, lạc quan, có tính định hướng đúng đắn. Với lượng người theo dõi lớn, anh cho rằng người làm nội dung càng phải thận trọng trong lựa chọn thông tin, qua đó góp phần mang đến những giá trị tích cực, hữu ích cho cộng đồng.

Cùng chung quan điểm, Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam Vũ Thị Thảo cho rằng, người sử dụng mạng xã hội cần ứng xử văn minh, có chiều sâu và biết chắt lọc thông tin. Với cô, việc chia sẻ những nội dung tích cực không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà còn là cách xây dựng hình ảnh đẹp về con người xứ Thanh trên các nền tảng số.

Kết nối để cùng tạo dựng niềm tin

Những nguy cơ mất an ninh, an toàn trên không gian mạng ngày càng tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường. Bên cạnh nguy cơ về phát tán thông tin chưa kiểm chứng, môi trường số còn bị các thế lực thù địch, tội phạm công nghệ cao lợi dụng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tạo ra những tương tác, bình luận tiêu cực, làm suy giảm niềm tin của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Từ yêu cầu thực tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Thanh Hóa”, kết nối lực lượng công an với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, KOL, KOC, người sáng tạo nội dung và quản trị viên các hội, nhóm trên không gian mạng. Câu lạc bộ hướng tới lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp; góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận và xây dựng môi trường mạng an toàn đối với người dân, doanh nghiệp thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: chương trình “Thanh Hóa miễn dịch tin giả”, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tập huấn kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường số...

Theo Đại tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa: Sứ mệnh của câu lạc bộ không chỉ là đấu tranh với thông tin xấu, độc, mà còn góp phần “phủ xanh” không gian mạng bằng những giá trị tốt đẹp, lan tỏa nội dung tích cực, định hướng dư luận và tạo ra những giá trị nhân văn, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, câu lạc bộ hướng tới tạo mạng lưới để chủ động đưa thông tin chính xác, nội dung tích cực đến với cộng đồng. Với lợi thế về khả năng tiếp cận và cách truyền tải gần gũi, KOL, KOC, người sáng tạo nội dung và quản trị viên các cộng đồng trực tuyến có thể trở thành những “điểm nối” giữa thông tin chính thống với người dùng.

Để xây dựng niềm tin số, trách nhiệm của cơ quan chức năng và những người có sức ảnh hưởng là chưa đủ. Quan trọng nhất chính là sự tham gia tích cực của mỗi người dùng mạng xã hội. Điều này có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Biết kiểm chứng trước khi tin, cân nhắc trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho thông tin sai lệch và chủ động lan tỏa những nội dung tích cực, có giá trị... cùng chung tay tạo dựng một môi trường mạng an toàn, văn minh và đáng tin cậy.

Lê Quỳnh