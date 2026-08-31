Đổi mới nền hành chính số của Đảng

Thực hiện chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số (CĐS) ngành tổ chức xây dựng Đảng, Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từng bước đưa CĐS trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của ngành.

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Đông Tiến rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên.

Từ ngày 10/7/2026, cùng với cả nước, Ban Chỉ đạo CĐS ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa triển khai chiến dịch 100 ngày CĐS. Trọng tâm của chiến dịch là làm cho dữ liệu ngày càng sạch hơn, quy trình được rà soát, chuẩn hóa và thống nhất trong tổ chức thực hiện; các phân hệ vận hành đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và khai thác dữ liệu. Thực hiện chiến dịch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm về số hóa hồ sơ đảng viên, số hóa hồ sơ cán bộ, số hóa hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ..., từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số đồng bộ.

Để việc triển khai chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác phản ứng nhanh và thiết lập các kênh hỗ trợ trực tuyến qua zalo, viber và phần mềm điều hành, sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, công tác kiểm tra, theo dõi tiến độ được thực hiện thường xuyên tại các đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề liên quan đến sai lệch dữ liệu, sự cố kỹ thuật, an toàn thông tin; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai chậm, bảo đảm chiến dịch được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Với nguyên tắc “làm đến đâu chắc đến đó, số hóa đến đâu xác thực đến đó, dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”, Ban Chỉ đạo CĐS ngành tổ chức xây dựng Đảng phường Đông Tiến đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương. Anh Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Đông Tiến, cho biết: "Để bảo đảm việc số hóa, tạo lập dữ liệu, hồ sơ đảng viên được thực hiện đúng tiến độ, phường chia thành 4 giai đoạn cụ thể. Trong đó, giai đoạn 1 phường thành lập tổ công tác số hóa, chuẩn bị máy quét, đồng thời rà soát, phân loại và lập danh mục hồ sơ giấy theo thứ tự ưu tiên. Giai đoạn 2, toàn bộ hồ sơ được bóc tách, quét và chuyển sang định dạng PDF, thực hiện đặt tên tệp, ký số xác nhận. Ở giai đoạn 3, dữ liệu được cập nhật lên hệ thống, đồng thời rà soát thông tin trên Sổ tay đảng viên điện tử. Giai đoạn 4 là kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hồ sơ giấy gốc. Đến nay, các nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm dữ liệu được tạo lập theo các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo CĐS ngành tổ chức xây dựng Đảng xã Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” đó là: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; xuyên suốt từ giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, nghiệm thu. Trong quá trình thực hiện, Ban Xây dựng Đảng phối hợp với các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, rà soát những trường thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác để hoàn thiện; đồng thời cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu trên phần mềm theo hướng dẫn của cấp trên. Đối với số hóa hồ sơ đảng viên, ban tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ hiện có, xác định đầy đủ các thành phần hồ sơ và những thông tin bắt buộc phải số hóa để xây dựng nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Theo chị Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Quảng Ninh, việc đẩy mạnh CĐS trong các cơ quan Đảng được triển khai đồng bộ nhằm từng bước chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại địa phương. Qua đó, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu, hạn chế việc nhập liệu trùng lặp, sử dụng hiệu quả nguồn lực trong quá trình CĐS ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu và tiến độ Trung ương đề ra, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao. Tính đến ngày 27/8/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành chỉnh lý 244.425/245.615 hồ sơ (đạt 99,52%), số hóa 231.430/245.615 hồ sơ (đạt 94,22%), đẩy dữ liệu lên phần mềm Cơ sở dữ liệu 4.0 là 38.592 hồ sơ (đạt 15,98%). Số đơn vị hoàn thành chỉnh lý là 154 đơn vị (đạt 100%); số đơn vị hoàn thành số hóa (scan) là 138 đơn vị (đạt 100%). Một số đơn vị như Yên Ninh, Xuân Hòa, Thiệu Hóa, Quý Lộc đã hoàn thành 100% việc đẩy dữ liệu lên phần mềm Cơ sở dữ liệu 4.0.

100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về CĐS không chỉ là đợt cao điểm, mà còn là “phép thử” về tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Những kết quả bước đầu sẽ là nền tảng để ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng số, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Tố Phương