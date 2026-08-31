Chợ truyền thống bắt nhịp bán hàng online

Trước sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, các tiểu thương trên địa bàn tỉnh đang từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Không chỉ chờ người mua tìm đến, họ đã chủ động đưa sản phẩm lên facebook, zalo, tiktok,... để giới thiệu hàng hóa, nhận đơn và giao hàng tận nơi.

Chủ cửa hàng quần áo Cường Lộc, phường Hạc Thành chụp ảnh sản phẩm đăng bán trên trang cá nhân facebook, zalo.

Chị Dư Thị Nhung, chủ quầy bán quần áo Nhung Hiền, Chợ Vườn Hoa, phường Hạc Thành cho biết: “Trước đây, phần lớn khách của tôi ở các xã tìm đến mua sỉ, nhưng giờ đây, do ngại di chuyển xa, nên họ thường chọn các kênh mua tiện lợi hơn. Từ đó, quầy hàng ngày càng vắng khách, có những ngày từ sáng đến chiều không bán được mặt hàng nào. Trước thực tế đó, tôi cùng một số chị em ở chợ đã hỗ trợ nhau chụp ảnh, viết lời dẫn để đăng lên trang cá nhân facebook, zalo... Không chỉ bán cho khách quen, tôi còn có thêm nhiều khách ở xa đặt hàng, trung bình mỗi tháng, lượng sản phẩm bán online dao động từ 30 - 40% trong tổng hàng xuất ra của quầy”.

Là khách hàng biết đến quầy của chị Nhung qua zalo, chị Lê Thị Mai, xã Thiệu Hóa chia sẻ: “Không còn phải đi xe bus lên chợ chọn hàng, từ khi chị Nhung linh hoạt bắt nhịp với sự phát triển của thương mại điện tử, đăng hình ảnh lên zalo, tôi chỉ cần vào chọn và chờ chị gửi hàng đến tận nơi, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng”.

Tại cửa hàng bán đồ bơi của chị Lê Thị Trâm, phường Hạc Thành, trong không gian nhỏ của cửa hàng, một chiếc chân dựng và điện thoại, chị Trâm đã tự tin, tương tác với khách hàng. Sau nhiều nỗ lực, từ những livestream chỉ có lác đác vài người xem, đến nay chị Trâm sở hữu tài khoản tiktok với hơn 8.000 người theo dõi. Mỗi ngày hè, bên cạnh trang facebook, zalo cá nhân, với 3 đến 4 tiếng livestream, chị Trâm bán được khoảng 30 - 50 đơn hàng trên nền tảng tiktok. Theo chị Trâm: “Sau khi bán hàng qua mạng xã hội, lượng khách hàng tăng rõ rệt. Nếu không ứng dụng công nghệ, rất khó để cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay”.

Nắm bắt thực tế hiện nay nhiều chị em bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian trực tiếp ra chợ mua thực phẩm, các tiểu thương ở chợ truyền thống đã chủ động đưa thịt, rau, cá... lên mạng xã hội, giới thiệu sản phẩm, "chốt đơn” và giao tận nhà. Tại chợ Đông Vệ, phường Hạc Thành, chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán rau, củ cho biết: “Sáng sớm, sau khi nhập hàng về quầy, tôi lại tranh thủ chụp ảnh giới thiệu sản phẩm lên trang facebook cá nhân cùng với những lời dẫn đơn giản như: “Sáng nay có rau thơm, dưa chuột, măng... Ai ăn gì thì gọi em giao hàng tận nơi hay hôm nay giá rau giảm nhẹ, mời các chị lựa chọn em giao hàng”... Từ đó, khách hàng biết hôm nay mình có sản phẩm tươi ngon và nếu ai đặt hàng, chỉ cần gửi số điện thoại, địa chỉ sẽ được giao hàng tận nơi.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều tiểu thương lớn tuổi chưa thành thạo công nghệ, việc tạo nội dung, xử lý đơn hàng hay sử dụng các nền tảng thương mại điện tử còn khá mới mẻ. Bên cạnh đó, nếu ở chợ, cửa hàng khách hàng có thể trực tiếp cầm, xem và lựa chọn sản phẩm thì trên môi trường mạng, hình ảnh, thông tin và uy tín của người bán trở thành yếu tố quan trọng; đòi hỏi người bán phải trung thực và không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm; thông tin đầy đủ, giá bán minh bạch để tạo được niềm tin với khách hàng.

Trong dòng chảy của chuyển đổi số, việc tiểu thương mạnh dạn bước vào môi trường online là một tín hiệu tích cực. Từ những người chỉ quen với những quầy hàng, ki-ốt, cửa hàng nhỏ, họ đang trở thành những người bán hàng đa kênh, từng bước thích ứng với thị trường hiện đại và mở ra hướng kinh doanh linh hoạt hơn.

Bài và ảnh: Lê Ngọc