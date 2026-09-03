Thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công

Địa bàn hành chính rộng hơn nhưng khoảng cách phục vụ không vì thế mà xa hơn. Từ những điểm hỗ trợ tại thôn đến các tổ dịch vụ công lưu động, chính quyền cơ sở tại Thanh Hóa đang linh hoạt đổi mới phương thức phục vụ, vừa tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục, vừa từng bước nâng cao kỹ năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số tại thôn Định Tăng, xã Yên Định hoạt động tất cả các ngày làm việc trong tuần. Ảnh: Khánh Hòa

Cách Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Định khoảng 5 - 6km, Định Tăng là thôn xa nhất của xã, dân số với hơn 3.300 người. Khoảng cách địa lý cùng với việc một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ khiến việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến còn trở ngại. Vì vậy, đầu tháng 8, xã Yên Định lựa chọn thôn Định Tăng làm nơi đầu tiên thí điểm mô hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Tại nhà văn hóa thôn, máy tính, máy in, đường truyền internet và các thiết bị cần thiết được bố trí để hỗ trợ người dân. Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn luân phiên trực trong giờ hành chính các ngày làm việc. Bà Trần Thị Thận, thôn Định Tăng, chia sẻ: “Ban đầu, tôi cũng lo lắng và nghĩ rằng thực hiện thủ tục hành chính khó lắm. Nhưng đến đây, được giúp đỡ, chỉ dẫn của cán bộ, tôi đã nắm bắt được quy trình thực hiện. Sau này, tôi có thể tự sử dụng máy tính hoặc điện thoại để nộp hồ sơ trực tuyến”.

Sau gần 1 tháng triển khai mô hình, đến nay tổ công nghệ số cộng đồng thôn Định Tăng đã hỗ trợ gần 70 lượt công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính chung của xã. Từ đầu năm đến ngày 25/8, xã Yên Định đã tiếp nhận 6.227 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trong hạn đạt 100%. Ông Trịnh Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định, cho biết: “Sau 3 tháng thí điểm, xã sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, tổ chức tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất cho các thôn để nhân rộng mô hình ra toàn xã”.

Nếu Yên Định đưa điểm hỗ trợ về thôn thì tại nhiều địa phương, cán bộ lại chủ động mang dịch vụ công đến tận khu dân cư. Cuối tuần, tại nhà văn hóa phố Thành Yên, phường Quảng Phú, nhiều người dân mang hồ sơ đến thực hiện thủ tục hành chính. Thành Yên có hơn 4.800 người, đông nhất trong 23 khu phố của phường. Tại đây, người dân được cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; một số thủ tục được giải quyết ngay tại chỗ thay vì phải đến trung tâm phục vụ hành chính công. Ông Hoàng Văn Điệp, phố Thành Yên, vui vẻ chia sẻ: “Phấn khởi đầu tiên là tinh thần phục vụ, từ hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ đến các bước thực hiện đều rất nhanh gọn. Công việc của tôi được giải quyết chỉ trong khoảng thời gian ngắn”.

Để giải quyết bài toán tiếp cận dịch vụ công, mỗi địa phương có một cách tổ chức khác nhau nhưng đều phản ánh một sự thay đổi trong phương thức phục vụ: thay vì mặc định người dân phải tìm đến cơ quan hành chính, chính quyền đã chủ động lựa chọn cách đưa dịch vụ công đến nơi người dân thuận tiện tiếp cận.

Cùng với cán bộ chuyên môn, công an, đoàn viên thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tại cơ sở đang trở thành những “cánh tay nối dài” hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người chưa thành thạo công nghệ. Tính từ ngày 1/1 đến 25/8/2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 656.654 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,89%, vượt chỉ tiêu đề ra là 86% theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17/1/2026 của UBND tỉnh. Kết quả này là sự cộng hưởng từ nhiều giải pháp thúc đẩy người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đưa dịch vụ công về tận thôn, khu phố vì thế không đơn thuần là thay đổi địa điểm giải quyết thủ tục. Quan trọng hơn là sự chuyển đổi trong cách chính quyền cơ sở tiếp cận người dân: từ chờ dân đến sang chủ động tìm đến; từ giải quyết thủ tục tại một địa điểm cố định sang tổ chức dịch vụ theo nhu cầu tiếp cận; từ hỗ trợ hoàn thành hồ sơ đến từng bước giúp người dân có khả năng tự thực hiện trên môi trường số. Qua đó, khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công được thu hẹp cả về địa lý và kỹ năng, để sự thuận tiện của nền hành chính phục vụ ngày càng hiện diện rõ hơn ngay từ cơ sở.

Khánh Hòa