Công an tỉnh Thanh Hóa đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

“Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là niềm vinh dự lớn; đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn lao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa hôm nay cần tiếp tục nỗ lực, bồi đắp truyền thống Anh hùng bằng bản lĩnh, kỷ cương, những thành tích, chiến công và kết quả công tác cụ thể; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Đây là nhấn mạnh của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khi phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự buổi lễ.

Sáng 6/9, tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao; đại diện Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào), Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Ghi nhận những chiến công và sự hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Thanh Hóa qua chương trình nghệ thuật sử thi “Công an Thanh Hóa - Một trang sử anh hùng” và bộ phim tài liệu “Bản hùng ca trong khói lửa kháng chiến của Công an Thanh Hóa”.

Đại biểu dự buổi lễ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thanh Hóa là địa bàn chiến lược, vừa là hậu phương lớn, vừa là trọng điểm bị địch đánh phá ác liệt. Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, lực lượng Công an Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân.

Chương trình nghệ thuật sử thi “Công an Thanh Hóa - Một trang sử anh hùng”

Lực lượng Công an chủ động bảo vệ các mục tiêu, tuyến giao thông trọng điểm; đấu tranh làm thất bại hoạt động gián điệp, biệt kích, phản cách mạng và các âm mưu phá hoại của địch; bảo vệ an toàn các cơ sở kinh tế, quốc phòng, giao thông, góp phần giữ vững hậu phương, bảo đảm sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến.

Chương trình nghệ thuật sử thi “Công an Thanh Hóa - Một trang sử anh hùng”

Trong những năm tháng khói lửa, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Những chiến công, sự hy sinh đó đã góp phần cùng quân và dân Thanh Hóa, quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, ngày 9/7/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1128 phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đây là lần thứ hai Công an Thanh Hóa vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý này. Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước không chỉ ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao bức trướng chúc mừng lực lượng Công an Thanh Hóa với dòng chữ “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất ”.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng chúc mừng lực lượng Công an Thanh Hóa với dòng chữ: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Hướng mạnh về cơ sở, lấy sự bình yên và niềm tin của Nhân dân làm thước đo

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công, cống hiến và hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi lễ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu dự buổi lễ.

Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an toàn các công trình, dự án trọng điểm, môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo nền tảng ổn định cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh sự bình yên, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân là thước đo kết quả công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị Công an tỉnh tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân”; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao năng lực quản trị, dự báo, chỉ huy, điều hành; khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu dự buổi lễ.

Bày tỏ tin tưởng vào lực lượng Công an Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định, với niềm tự hào, trách nhiệm và truyền thống 81 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng ủy, Ban Giám đốc và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, tận tụy, mưu trí, dũng cảm; xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

“Quyết tâm gấp mười, hành động gấp trăm”

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng khẳng định, việc Công an tỉnh Thanh Hóa được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhấn mạnh chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị lực lượng Công an Thanh Hóa phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, “quyết tâm gấp mười, hành động gấp trăm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đại biểu dự buổi lễ.

Bộ trưởng yêu cầu đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thực sự trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển. Công an Thanh Hóa cần gương mẫu, tiên phong thực hiện đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia; tham mưu tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, lĩnh vực và giai đoạn phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, an ninh phải trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện; “tuyệt đối không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng”. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải chuyển mạnh theo hướng “chủ động”, “bao trùm”, “kiến tạo”; nhận diện sớm nguy cơ, can thiệp trước điểm bùng phát, xử lý từ căn nguyên và chuẩn bị năng lực ứng phó, không để xảy ra bất ngờ chiến lược.

Bộ trưởng đề nghị Công an Thanh Hóa tích cực tạo lập môi trường thuận lợi, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh; đồng thời phát huy vai trò thường trực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu dự buổi lễ.

Cùng với đó, Công an Thanh Hóa phải tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm; đi đầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Phấn đấu năm 2030, hoàn thành mục tiêu 100% xã, phường không ma túy. Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước hoàn thành mục tiêu trước năm 2030.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là niềm vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn lao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa hôm nay cần tiếp tục nỗ lực, bồi đắp truyền thống Anh hùng bằng bản lĩnh, kỷ cương, những thành tích, chiến công và kết quả công tác cụ thể; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Minh Hiếu