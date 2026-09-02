“Cầu nối số” mang tiện ích đến với người dân

Trong kỷ nguyên số, chiếc điện thoại di động không chỉ là công cụ liên lạc thông thường mà đã trở thành “trợ lý” đắc lực của người dân trong cuộc sống hằng ngày. Bắt nhịp cùng xu hướng đó, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa đã nhanh chóng đưa vào sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa (App ThanhHoa) tích hợp trên điện thoại thông minh với nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng số Thanh Hóa là cầu nối số quan trọng đưa các tiện ích đến với mọi người dân và góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại.

Ngay sau khi đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 3/2026, App ThanhHoa cũng được khởi động với nhiều tính năng ưu việt. Ông Lê Trung Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở KH&CN Thanh Hóa, cho biết: “Ứng dụng số Thanh Hóa được xây dựng như một nền tảng kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với Trung tâm IOC tỉnh Thanh Hóa. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tiếp cận các dữ liệu công khai của tỉnh, theo dõi các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sử dụng các tiện ích số và gửi phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng một cách thuận tiện, nhanh chóng”.

Ứng dụng số Thanh Hóa có 3 phân hệ chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách. Trong đó phân hệ “Công dân” đã tích hợp 17 tiện ích như: Tra cứu hồ sơ dịch vụ công; tra cứu tuyến xe bus; tra cứu dịch vụ điện, nước; tra cứu điểm thi lớp 10; cửa hàng xăng dầu; đường dây nóng các cơ quan, đơn vị... Trong phân hệ “Doanh nghiệp” đã tích hợp 7 tiện ích, trong đó đáng chú ý có bản đồ số chuỗi cung ứng; giá vật liệu xây dựng; dự án thu hút đầu tư; thông tin giải phóng mặt bằng... Trong phân hệ “Du khách” ứng dụng đã tích hợp 11 tiện ích như, sản phẩm OCOP; điểm đến du lịch; công ty lữ hành; du lịch thực tế ảo; làng nghề; ẩm thức; di sản văn hóa phi vật thể; hiện vật bảo tàng...

Việc tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một nền tảng giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, đồng thời tăng cường khả năng tương tác với chính quyền thông qua môi trường số. Đáng chú ý là chỉ với một thiết bị di động thông minh, hành trình khám phá Thanh Hóa trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Ông Lê Tiến Lương, phường Hạc Thành chia sẻ: “Ban đầu, tôi tìm đến Ứng dụng Thanh Hóa với nhu cầu thiết yếu là tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho con. Thế nhưng, sau một thời gian trải nghiệm tôi nhận thấy ứng dụng này rất hữu ích trong việc tra cứu thông tin trên nhiều lĩnh vực khác. Ấn tượng nhất với tôi là ứng dụng như một “hướng dẫn viên thu nhỏ” giúp gia đình tôi dễ dàng tra cứu, đặt dịch vụ và lên lịch trình khám phá các danh lam thắng cảnh của Thanh Hóa vào mỗi dịp cuối tuần”.

Ứng dụng số Thanh Hóa là cầu nối số quan trọng đưa các tiện ích đến với mọi người dân và góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại.

Để sử dụng ứng dụng, người dùng chỉ cần vào các kho ứng dụng, tìm kiếm từ khóa “Ứng dụng số Thanh Hóa” để tải và cài đặt trên các thiết bị di động. Tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng được đăng tải tại địa chỉ: https://huongdan.thanhhoa.gov.vn. Được biết, để nâng cao tỷ lệ cài đặt, sử dụng ứng dụng, Sở KH&CN đã có văn bản, nhắn tin đến điện thoại của người dân đề nghị cài đặt ứng dụng qua đường links cài đặt cho điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS và Android. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cũng đã, đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng. Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở KH&CN Lê Trung Anh cho biết: “Đến nay đã có 333.364 lượt người tải, cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa, tăng hơn 310.000 lượt cài đặt so với thời gian đầu đưa ứng dụng vào sử dụng”.

Theo ông Anh, mỗi lượt cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa không chỉ mang lại tiện ích cho bản thân người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng nền hành chính số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ”, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Phong Sắc