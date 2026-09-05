Hạc Thành - điểm sáng trong chuyển đổi số

Là phường trung tâm, Hạc Thành có hạ tầng internet cáp quang, mạng di động 4G, 5G cùng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh thuộc nhóm cao cả tỉnh. Phát huy lợi thế đó, Hạc Thành đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo dấu ấn rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Đoàn viên thanh niên phường Hạc Thành hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh.

So với nhiều địa phương khác, Hạc Thành được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông khá đồng bộ và hiện đại. Mạng cáp quang băng rộng đã phủ kín tới tất cả các tổ dân phố; các trạm BTS công nghệ băng rộng di động 4G, 5G được triển khai rộng khắp. Hiện nay, các nhà mạng đã tăng cường nguồn lực, tích cực triển khai, lắp đặt các thiết bị 5G, trong đó nhà mạng Viettel có tỷ lệ phủ sóng 5G đạt trên 60%, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, internet chất lượng cao của doanh nghiệp và người dân.

Từ nền tảng hạ tầng số, hoạt động của các cơ quan Nhà nước đã thay đổi rõ nét. Trừ văn bản mật theo quy định, toàn bộ văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, tạo sự liên thông giữa phường với tỉnh, giúp công tác chỉ đạo, điều hành nhanh hơn, thông suốt hơn. Cùng với đó, Hạc Thành đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao khả năng sao lưu, phục hồi dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Qua đó, tạo dựng môi trường số an toàn, ổn định, thông suốt, làm nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Xác định người dân chính là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, phường Hạc Thành đặc biệt quan tâm đến việc đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Để giúp người dân hình thành thói quen sử dụng công nghệ, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành thường xuyên về các nhà văn hóa phố hướng dẫn người dân làm quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp giấy tờ trên VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện các thủ tục hành chính theo nhu cầu. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên phường Hạc Thành cũng thường xuyên hỗ trợ người dân sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, BHYT, nhận chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, kích hoạt và sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, mua sắm trực tuyến... Theo chị Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành: “Với người trẻ, những thao tác này có thể không quá khó, nhưng với người lớn tuổi lại là điều khá mới mẻ. Vì thế, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, kiên trì hướng dẫn để đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, để mỗi người dân, dù ở độ tuổi nào, cũng có thể bắt nhịp với những đổi thay của cuộc sống số”.

Từ những tiện ích thiết thực, chuyển đổi số đang được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở giáo dục, y tế... trên địa bàn phường Hạc Thành, tạo nên những chuyển biến rõ nét. Chia sẻ về tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt, chị Nguyễn Thị Lan, công dân phường Hạc Thành, cho biết: “Trước đây, mỗi khi đi đóng tiền điện, tiền nước hay thực hiện các khoản thanh toán, tôi thường phải chuẩn bị tiền mặt và có khi còn phải đi lại vài lần mới xong. Bây giờ chỉ cần có điện thoại là có thể thanh toán được ngay, vừa nhanh, vừa thuận tiện. Nhất là những lúc không có tiền mặt, việc thanh toán qua tài khoản giúp tôi chủ động hơn rất nhiều”.

Không chỉ hiện diện trong những giao dịch thường ngày, chuyển đổi số còn đang từng bước mở ra những cách làm mới trong phát triển kinh tế ở Hạc Thành. Để đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất, kinh doanh, UBND phường Hạc Thành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, xây dựng kênh facebook, zalo để giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng. Từ một chiếc điện thoại, một mã QR hay một gian hàng trên sàn thương mại điện tử, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn, thị trường cũng được mở rộng. Tại các khu chợ, mô hình chợ 4.0 tiếp tục được triển khai, đưa những phương thức thanh toán mới đến gần hơn với tiểu thương và người dân. Những thay đổi nhỏ trong cách mua bán, thanh toán, phương thức kinh doanh hiện đại đang dần trở nên quen thuộc trong đời sống, góp phần tạo thêm động lực cho kinh tế số trên địa bàn.

Từ chính quyền số, xã hội số đến kinh tế số, những cách làm thiết thực đang đưa công nghệ ngày càng hiện diện rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng để Hạc Thành tiếp tục phát huy lợi thế, tạo thêm những chuyển động mới, góp phần thúc đẩy hành trình chuyển đổi số của tỉnh.

Bài và ảnh: Tố Phương