Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, động viên công nhân môi trường bị tai nạn khi làm nhiệm vụ

Chiều 6/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành chức năng và phường Hạc Thành đã đến thăm, động viên chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sau khi bị tai nạn giao thông trong khi làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao quà, thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và động viên chị Hạnh giữ vững tinh thần, tích cực điều trị để sớm hồi phục sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao quà cho chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng trao đổi với lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe, chăm sóc và điều trị tốt cho bệnh nhân, giúp chị sớm ổn định sức khỏe và tâm lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đại diện ngành chức năng và phường Hạc Thành động viên chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quan tâm hơn nữa đến việc trang bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng động viên chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Hoạt động thăm hỏi, động viên của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với người dân, mà còn là sự tri ân, sẻ chia thiết thực dành cho những người lao động bình dị đang ngày đêm âm thầm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 4/9/2026, trong khi thu gom rác trên đường Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị một xe ô tô đi cùng chiều va chạm. Ngay sau đó, chị Hạnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Qua thăm khám, chẩn đoán, bệnh nhân bị gãy 1/3 dưới xương mác bên trái, chấn động não và chấn thương ngực. Bệnh nhân đã được hội chẩn, xử trí bó bột cẳng chân trái và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

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