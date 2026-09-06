Thanh Hóa nâng cấp “làn xanh” còn 24 giờ

Sau hơn một năm triển khai cơ chế ưu tiên “làn xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh Hóa tiếp tục nâng cấp cơ chế này bằng một bước cải cách mạnh hơn: Đưa thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với những dự án đủ điều kiện xuống không quá 24 giờ liên tục. Không chỉ rút ngắn thời gian, quy trình mới còn thay đổi cách phối hợp giữa các cơ quan theo hướng đồng thời, xuyên suốt, rõ trách nhiệm, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và thúc đẩy dự án sớm bước vào triển khai thực hiện.

Robot hỗ trợ thủ tục hành chính được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp 2026.

Rút ngắn từ 30 - 60% xuống còn 24 giờ

Ngày 25/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “làn xanh” đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (BQL KKTNS&CKCN) tỉnh.

Điểm đáng chú ý là thời gian giải quyết được chia thành 2 mức, rút ngắn mạnh so với thời hạn tối đa 17 ngày làm việc theo quy định. Mức 1 không quá 24 giờ liên tục kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; mức 2 không quá 7 ngày làm việc. Những hồ sơ không đáp ứng điều kiện của 2 mức này vẫn được tiếp nhận, giải quyết theo thời hạn của thủ tục hành chính hiện hành.

Để được áp dụng “làn xanh” 24 giờ, hồ sơ phải đồng thời đáp ứng 6 điều kiện. Trong đó, dự án phải thuộc danh mục được áp dụng thời hạn 24 giờ do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và công khai. Phạm vi bao gồm nhiều nhóm dự án có vai trò động lực như hạ tầng cụm công nghiệp, sản xuất sản phẩm công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, nhà ở xã hội, xử lý chất thải bằng công nghệ hiện đại; dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030; dự án có tổng vốn từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc đáp ứng các tiêu chí về xuất nhập khẩu, đóng góp ngân sách, sử dụng lao động...

Trước đó, từ tháng 7/2025, Thanh Hóa đã tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” theo Công văn số 11362/UBND-THĐT ngày 17/7/2025 của UBND tỉnh. Sở Tài chính, BQL KKTNS&CKCN đã triển khai rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 30 - 60% so với quy định đối với nhiều dự án của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam, Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam, Công ty CP Xi măng Đại Dương, Công ty TNHH Nhật Nguyệt Thành, Công ty TNHH Triệu Thái Sơn, Công ty TNHH Phương Linh, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Đức...

Đổi mới từ chính quy trình xử lý

Nếu “làn xanh” trước đây tập trung vào rút ngắn thời gian thì điểm đáng chú ý của lần “nâng cấp” này là tổ chức lại quy trình xử lý công việc. Quy trình được thiết kế theo nguyên tắc “1 xuyên suốt, 6 rõ”. Sở Tài chính hoặc BQL KKTNS&CKCN chủ trì xuyên suốt từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả; từng khâu phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm.

Đặc biệt, thay vì lần lượt chờ ý kiến từng cơ quan, văn bản lấy ý kiến thẩm định được phát hành một lần và gửi đồng thời tới các đơn vị liên quan trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, các cơ quan cùng xử lý trong một khoảng thời gian; đơn vị hoàn thành trước phải gửi ngay kết quả. Những phần việc của cơ quan chủ trì không phụ thuộc vào ý kiến của đơn vị khác cũng được thực hiện song song.

Đáng chú ý, 24 giờ được tính liên tục kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, không phải giờ hành chính. Các sở, ngành và địa phương phải bố trí cán bộ đầu mối, cán bộ dự phòng để phối hợp giải quyết. Đây là thay đổi đáng kể, bởi việc rút ngắn thời gian không đơn thuần dựa vào yêu cầu “làm nhanh hơn”, mà được cụ thể hóa bằng việc tổ chức lại toàn bộ chuỗi xử lý và trách nhiệm của từng chủ thể tham gia.

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 vừa được tổ chức, tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định thành lập cụm công nghiệp cho 3 dự án, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án quy mô lớn và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án. Đáng chú ý, một số hồ sơ đầu tư đã được giải quyết chỉ trong 24 giờ như dự án nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông chất lượng cao, tổng vốn đầu tư 584 tỷ đồng và Dự án Nhà máy sản xuất mực in Tân Đông Dương - Chi nhánh Thanh Hóa.

Ông Trần Khắc Chiều, thành viên HĐQT Công ty TNHH CDI Thanh Hóa đánh giá: “Việc hoàn tất hồ sơ đăng ký đầu tư trong 24 giờ là bước cải cách mạnh mẽ, thể hiện rõ tinh thần đồng hành của chính quyền với nhà đầu tư. Sự phối hợp tích cực của UBND tỉnh, các sở, ngành và chủ đầu tư hạ tầng đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ “nút thắt” về thủ tục, tiết kiệm thời gian, chủ động kế hoạch và sớm triển khai dự án. Không chỉ tạo thuận lợi trực tiếp cho doanh nghiệp, cách làm này còn củng cố niềm tin, tạo động lực để chúng tôi gắn bó, phát triển lâu dài tại tỉnh”.

Việc nâng cấp cơ chế “làn xanh” với quy trình giải quyết chỉ còn 24 giờ được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải cách thủ tục hành chính. Khi thời gian chờ đợi được rút ngắn, trách nhiệm từng khâu được xác định rõ và sự phối hợp giữa các cơ quan trở nên đồng bộ, nguồn lực đầu tư sẽ có điều kiện được đưa vào nền kinh tế nhanh hơn. Đây không chỉ là sự cải thiện về thời gian giải quyết thủ tục, mà còn thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lấy sự hài lòng và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp làm một trong những “thước đo” của chất lượng phục vụ.

Bài và ảnh: Minh Hằng