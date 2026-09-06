Chuyện ghi từ một homestay

Nơi đại ngàn Pù Luông, trong bức tranh du lịch cộng đồng nhiều gam màu sáng, Happy Home là một điểm đến, lựa chọn hấp dẫn nhiều du khách. Phía sau đó là câu chuyện đẹp về cách người dân bản địa gắn bó với nơi mình “chôn nhau cắt rốn” và cùng chung tay góp sức phát triển du lịch cộng đồng trên mảnh đất quê hương.

Homestay Happy Home của gia đình anh Hà Văn Dinh, xã Pù Luông.

Ngày cả đại gia đình anh Hà Văn Dinh (37 tuổi), chị Hà Thị Sâm (33 tuổi) quyết định rời mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” vào Tây Nguyên lập nghiệp, lòng ai cũng buồn rười rượi. Cảm giác quyến luyến, xúc động cứ níu lấy chân, dùng dằng chẳng muốn bước.

Nhưng lúc bấy giờ, ở đất này, ly hương là câu chuyện đã thành lệ, là lựa chọn của rất nhiều người. Người già mong rằng đám trẻ có thể tìm được cơ hội tốt hơn ở những vùng đất mới. Người trẻ, từ lúc lớn lên, đã hướng ánh nhìn vượt xa dốc núi, xa bản, xa làng, gửi giấc mơ trong những khu công nghiệp, vùng đất xa xôi...

Từ núi rừng Pù Luông, gia đình anh Dinh, chị Sâm vào vùng đất Tây Nguyên nắng gió làm thuê, làm mướn. Sau năm tháng tích lũy, gia đình mua được mảnh đất, tính chuyện “định cư”. Ấy vậy mà, hai tiếng quê hương nặng nghĩa, nặng tình, cứ ngân lên tiếng gọi da diết như thúc giục người xa quê về lại với quê.

Khi nỗi nhớ quê cứ thế dâng lên trong lòng cũng là lúc du lịch cộng đồng bén rễ và bắt đầu phát triển trên mảnh đất Pù Luông. Trong những bữa cơm, các thành viên trong gia đình anh Dinh đã bàn tính chuyện trở về: “Hay mình cứ về lại quê hương, thử sức với những điều mới mẻ, biết đâu lại nên chuyện”. Gia đình anh Dinh, chị Sâm quyết định lại trở về Pù Luông, về sưởi ấm căn nhà sàn nhỏ chênh vênh trên con dốc sau bao nhiêu năm vắng bóng chủ nhân. Cũng chính tại căn nhà ấy, gia đình anh Dinh chập chững bước những bước đầu tiên trên hành trình phát triển du lịch cộng đồng.

Mọi thứ bắt đầu từ rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng đong đầy ý chí, nghị lực, quyết tâm. Căn nhà sàn của gia đình đang ở được nâng cấp thành homestay nhỏ; không gian xung quanh homestay được cải tạo cho thoáng đãng, sạch sẽ và trồng thêm các loại hoa, dựng tiểu cảnh để thêm phần sinh động, bắt mắt, phục vụ nhu cầu lưu lại bức ảnh đẹp của du khách. “Thời điểm đó, việc cải tạo khuôn viên, cảnh quan mất rất nhiều thời gian, công sức vì lúc bấy giờ chủ yếu là sức người. Chúng tôi nung đá rồi thuê người dân địa phương đập nhỏ dần...”, anh Dinh chia sẻ.

Khó khăn, vất vả là thế nhưng những tín hiệu vui đến với homestay của gia đình anh Dinh rất sớm. “Ngay khi nhà còn chưa xây dựng xong là đã có khách đến tham quan, đặt lịch lưu trú. Với chúng tôi, đó là nguồn động viên rất lớn”, anh Dinh bộc bạch. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, bên cạnh việc chủ động học hỏi, gia đình anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm du lịch cộng đồng do chính quyền địa phương và các cấp, các ngành phối hợp tổ chức.

Với nhiều cố gắng, từ căn nhà nhỏ đến nay, Happy Home đã trở thành điểm đến được ưa thích, ưu tiên lựa chọn của du khách khi đến với Pù Luông. Trên diện tích khoảng 1.800m2, Happy Home có 9 phòng và 1 nhà sàn cộng đồng. Homestay cung cấp dịch ăn uống với những món ăn mang đậm phong cách núi rừng như: gà đồi, vịt suối, rau rừng, xôi ngũ sắc... Được biết, gia đình có canh tác một khu đất để trồng rau, củ, quả cung cấp nguyên liệu tươi ngon cho bữa ăn của du khách. Homestay của gia đình anh Dinh tạo việc làm cho 3 lao động, chủ yếu ở vị trí dọn dẹp buồng phòng, ẩm thực với mức lương dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Trước đây, Pù Luông mới chỉ là tên gọi địa giới hành chính, nơi quần cư của những bản, làng người Thái, người Mường. Trong những năm qua, Pù Luông trở thành “đất lành” thu hút nhiều nhà đầu tư và nơi chắp cánh, hiện thực hóa ước mơ làm du lịch sinh thái, cộng đồng. Và cũng chính du lịch cộng đồng đã thổi lên sức sống, bừng lên khát vọng “đổi đời” cho người dân vốn bao đời nương tựa vào núi rừng.

Làm sao khách du lịch đến với đại ngàn, hào hứng lưu trú, phóng khoáng chịu chi và sẵn sàng quay lại? Làm sao để Pù Luông không chỉ là nơi tạo nên những ấn tượng, trải nghiệm đẹp mà còn nuôi dưỡng khát vọng phát triển trên chính mảnh đất quê hương, từ chính tiềm năng, giá trị văn hóa bản địa? Đó không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hay bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào mà còn là sự đồng thuận, chung tay góp sức của cộng đồng dân cư nơi đây. Mỗi người một việc, tùy theo sức của mình để cùng chắp cánh cho du lịch cộng đồng Pù Luông ngày càng tăng thêm sức lan tỏa, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Thảo Linh