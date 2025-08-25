Nhiều đê biển trong khu vực bão số 5 đổ bộ có nguy cơ bị tràn

Đối với ảnh hưởng của cơn bão số 5, các tuyển đê biển có cao trình đỉnh đê < +4,0m có nguy cơ cao bị tràn do nước dâng do bão.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh thành từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu và 4 công trình đang thi công dở dang.

Các tuyến đê biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được thiết kế chống bão với gió cấp 9-10, mực nước triều trung bình tần suất 5%. Đối với ảnh hưởng của cơn bão số 5, các tuyến đê biển có cao trình đỉnh đê < +4,0m có nguy cơ cao bị tràn do nước dâng do bão.

Theo đó, tại tỉnh Thanh Hóa, các tuyến đê biển: Hoằng Trường, Quảng Nham, Hải Bình, Ninh Châu nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế) đổ bộ.

Riêng tuyến đê biển xã Hải Bình (thuộc huyện Tĩnh Gia cũ) thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp.

Tổng hợp hiện trạng đê biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

