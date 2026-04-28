Nhiều cơ sở du lịch cộng đồng “cháy phòng” dịp nghỉ lễ “ kép ”

Hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 diễn ra sát nhau đã tạo nên chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có, trở thành cú hích rõ rệt cho du lịch nội địa. Tại Thanh Hóa, nhiều điểm du lịch cộng đồng ghi nhận công suất phòng tăng vọt, thậm chí “cháy phòng” từ rất sớm, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của loại hình du lịch trải nghiệm bản địa.

Từ đầu tháng 4, nhiều cơ sở lưu trú ở Khu Du lịch cộng đồng Pù Luông, xã Pù Luông đã thông báo hết phòng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tại Khu Du lịch cộng đồng Pù Luông, lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 4 và duy trì ổn định trong suốt các ngày trong tuần. Những thửa ruộng bậc thang vào mùa, không gian bản làng yên bình cùng các trải nghiệm bản địa tiếp tục là yếu tố thu hút du khách.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở lưu trú tại đây đã phải chủ động thông báo hết phòng từ sớm trong những ngày cao điểm. Thậm chí, một số homestay kín lịch đặt phòng xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, buộc phải từ chối thêm khách hoặc giới thiệu sang các cơ sở lân cận.

Anh Hà Văn Hiếu, chủ Homestay Hiếu Hương (xã Pù Luông) cho biết: “Từ ngày 25/4 đến hết 2/5, công suất phòng của chúng tôi đã kín hoàn toàn. Ngày nào cũng có khách sử dụng dịch vụ ăn uống và lưu trú. So với mọi năm, lượng khách năm nay không chỉ đông hơn mà còn đa dạng hơn về đối tượng, bao gồm cả khách trong nước và quốc tế".

Không chỉ riêng Pù Luông, nhiều điểm du lịch cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tuy nhiên, “cháy phòng” mới chỉ là tín hiệu tích cực ban đầu, đi kèm với đó là áp lực không nhỏ về năng lực phục vụ và chất lượng trải nghiệm.

Khi lượng khách tăng nhanh trong thời gian ngắn, yêu cầu đặt ra không chỉ là đủ chỗ ở mà còn phải đảm bảo dịch vụ đồng bộ, giữ chân du khách lâu hơn. Nắm bắt xu hướng này, nhiều cơ sở đã chủ động xây dựng các gói sản phẩm, combo trải nghiệm trọn gói kết hợp lưu trú – ẩm thực – hoạt động văn hóa bản địa, vừa tăng giá trị dịch vụ, vừa góp phần kích cầu du lịch. Chính sự chuẩn bị này cũng lý giải vì sao nhiều điểm đến vẫn giữ được sức hút ngay cả khi lượng khách tăng cao.

Nhân viên Homestay Thác Mây (xã Thạch Quảng) dọn dẹp bể bơi, sẵn sàng đón lượng khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ.

Chị Phạm Thị Hương, chủ Homestay Thác Mây (xã Thạch Quảng) chia sẻ: “Mùa du lịch này đông, nên chúng tôi phải tập trung hoàn thiện thêm các trải nghiệm như gói bánh, vót đũa, tổ chức sinh hoạt buổi tối như hát múa, nhảy sạp... Đồng thời đầu tư thêm bể bơi, không gian sinh hoạt ngoài trời để phục vụ khách tốt hơn".

Thực tế cho thấy, những cơ sở chủ động xây dựng sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm và chuẩn bị bài bản đang dần tạo được lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Việc kết hợp lưu trú với các hoạt động văn hóa bản địa, ẩm thực, trải nghiệm đời sống không chỉ giúp tăng thời gian lưu trú mà còn nâng giá trị chi tiêu của du khách.

Chuỗi ngày nghỉ “kép” không chỉ là cú hích về lượng khách, mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng và nâng chất của các điểm đến. Giữ được bản sắc, kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ và tạo ra trải nghiệm khác biệt sẽ là yếu tố then chốt để du lịch cộng đồng Thanh Hóa không chỉ “cháy phòng” trong ngắn hạn, mà còn giữ chân du khách trong những mùa cao điểm tiếp theo.

Hương Quỳnh