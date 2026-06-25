Nhật Bản xem xét sửa đổi các văn kiện an ninh trọng yếu

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đối tác liên minh của đảng này, đã vừa trình lên chính phủ các đề xuất liên quan đến việc cập nhật ba văn kiện an ninh quốc gia trọng yếu, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực ứng phó với các hình thái tác chiến mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (drone).

Các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đệ trình các đề xuất về an ninh quốc gia lên Thủ tướng Sanae Takaichi tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hôm 25 tháng 6 năm 2026. Ảnh: JT.

Trong đề xuất của LDP, Nhật Bản được cho là cần tăng cường toàn diện năng lực quốc phòng nhằm đáp ứng các hình thái tác chiến mới dựa trên AI và drone, đồng thời bảo đảm khả năng duy trì tác chiến trong thời gian dài từ một năm trở lên. Văn kiện cũng đề cập việc thúc đẩy phát triển và triển khai nhiều loại drone, cũng như xây dựng năng lực sản xuất hàng loạt trong nước.

Về phía JIP, đề xuất tập trung vào việc thúc đẩy ứng dụng AI và drone, đồng thời củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng. Văn kiện cũng cho rằng chiến lược hạt nhân của Nhật Bản cần được xem xét tái cấu trúc, trong đó nêu khả năng nghiên cứu thực tế nguyên tắc không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản, một trong “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” cũng như đề cập khả năng trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bên cạnh đó, JIP cho rằng Nhật Bản cần sớm triển khai tàu ngầm trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) sử dụng động cơ hạt nhân, lập luận rằng đây là nguồn năng lượng phù hợp đối với loại tàu ngầm này. Theo JIP, Mỹ có thể triển khai tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân từ năm 2032, vì vậy Nhật Bản cần xem xét lại nguyên tắc phi hạt nhân nhằm tăng cường năng lực răn đe.

Trong khi đó, đề xuất của LDP không đề cập đến việc chia sẻ hạt nhân hay sửa đổi nguyên tắc phi hạt nhân, mà chỉ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục bảo đảm độ tin cậy của cơ chế răn đe mở rộng của Mỹ, tức cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh.

Một phương tiện mặt đất không người lái của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật tại thao trường Higashi Fuji, tỉnh Shizuoka, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AFLO.

Mặc dù còn khác biệt về chính sách hạt nhân, cả LDP và JIP đều thống nhất về sự cần thiết phải tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng, song chưa đưa ra mục tiêu cụ thể theo tỷ lệ phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết trong giai đoạn thảo luận then chốt sắp tới, chính phủ sẽ xem xét đầy đủ các đề xuất này.

Trên cơ sở đề xuất của hai đảng cùng thảo luận từ hội đồng chuyên gia, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét các nội dung như quy mô chi tiêu quốc phòng và nguồn tài chính, hướng tới mục tiêu sửa đổi ba văn kiện an ninh trước cuối năm.

Thúy Hà