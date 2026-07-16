Đức thử nghiệm thành công tiêm kích Eurofighter Tranche 4

Tin liên quan: Đức thử nghiệm thành công tàu ngầm không người lái do Israel phát triển

Tập đoàn Airbus thông báo chiếc tiêm kích Eurofighter Tranche 4 đầu tiên của Đức, được chế tạo theo chương trình Quadriga, đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại cơ sở Manching. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa Không quân Đức, dù mẫu máy bay này không phải là một thiết kế hoàn toàn mới.

Một máy bay của Không quân Đức cất cánh từ Căn cứ Không quân Neuburg. Ảnh: Không quân Đức.

Theo Airbus, chiếc Eurofighter đầu tiên sẽ được bàn giao cho Không quân Đức vào cuối năm 2026. Hợp đồng Quadriga được ký năm 2020, bao gồm 38 máy bay, trong đó có 30 phiên bản một chỗ ngồi và 8 phiên bản hai chỗ ngồi, nhằm thay thế các tiêm kích Eurofighter Tranche 1 đã cũ. Ba chiếc trong số này sẽ được trang bị thêm thiết bị thử nghiệm để đánh giá các công nghệ mới và hỗ trợ quá trình phát triển tiếp theo của chương trình Eurofighter.

Giới chuyên gia nhận định sự kiện này phản ánh định hướng mới của Đức trong việc xây dựng lực lượng không quân tương lai dựa trên sự kết hợp giữa tiêm kích Eurofighter và F-35A do Mỹ sản xuất, thay vì phụ thuộc vào một dòng máy bay duy nhất.

Eurofighter Tranche 4 được nâng cấp đáng kể về kiến trúc điện tử, hệ thống máy tính, phần mềm, cảm biến và khả năng tích hợp các loại vũ khí mới. Điểm nổi bật là việc trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) ECRS Mk1 do hãng Hensoldt của Đức phối hợp với Indra của Tây Ban Nha phát triển. Khác với nhiều hệ thống AESA hiện nay, radar này sử dụng cơ cấu xoay cơ khí, cho phép mở rộng góc quét lên khoảng 90 độ về mỗi bên, qua đó nâng cao khả năng theo dõi mục tiêu, chia sẻ dữ liệu và tác chiến trong môi trường điện tử phức tạp.

Song song với việc tiếp tục đầu tư cho Eurofighter, Đức vẫn triển khai kế hoạch tiếp nhận tiêm kích tàng hình F-35A để thay thế một phần phi đội Tornado, đặc biệt phục vụ nhiệm vụ tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi F-35A được đánh giá phù hợp với các nhiệm vụ thâm nhập và đối phó mạng lưới phòng không hiện đại, Eurofighter sẽ tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra, đánh chặn, giành ưu thế trên không và tấn công thông thường.

Chiếc tiêm kích Eurofighter đỗ trên đường băng sau màn trình diễn bay trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế ILA tại sân bay Schönefeld, Berlin (Đức), ngày 5/6/2024. Ảnh: Reuters.

Việc duy trì đồng thời hai dòng tiêm kích được cho là giúp Đức vừa tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ, vừa bảo đảm năng lực phát triển ngành công nghiệp hàng không quốc phòng châu Âu. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra thách thức về chi phí vận hành, bảo dưỡng, huấn luyện và xây dựng chuỗi cung ứng riêng cho từng loại máy bay.

Thanh Hằng

Nguồn: Techno thunder.