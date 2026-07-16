EU và Ukraine tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, thúc đẩy sản xuất UAV

Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine vừa ký kết hai sáng kiến mới nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái (UAV), qua đó đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Ukraine vào thị trường công nghiệp quốc phòng châu Âu.

EC và Ukraine ký Thỏa thuận về UAV và Quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng EU - Ukraine . Ảnh: Arabnews.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), hai bên đã ký Thỏa thuận về UAV và Quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng EU - Ukraine. Các sáng kiến này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Ukraine và các nước thành viên EU đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển và sản xuất các hệ thống quốc phòng, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, EU và Ukraine sẽ thúc đẩy sản xuất chung các loại UAV và hệ thống phòng chống UAV. EC cho biết quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng mới hướng tới mục tiêu nhanh chóng nâng cao năng lực sản xuất và triển khai các hệ thống đã được kiểm chứng trên thực địa nhằm đối phó với các mối đe dọa từ UAV và tên lửa, đồng thời tạo nền tảng lâu dài để thu hút đầu tư và mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng của cả hai bên.

Các khung thân máy bay không người lái FPV được trưng bày tại triển lãm linh kiện phục vụ công nghệ quốc phòng Brave1 ở Kiev (Ukraine), ngày 3/12/2025. Ảnh: Getty Images.

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm phát triển hệ thống phòng thủ trước UAV, tên lửa tầm ngắn và tầm trung, cũng như triển khai quy mô lớn các hệ thống UAV quốc phòng có thể được dự trữ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh quan hệ đối tác mới sẽ giúp hội nhập ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine với thị trường quốc phòng châu Âu thông qua việc dỡ bỏ các rào cản, hài hòa các tiêu chuẩn từ mua sắm quốc phòng đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với Thỏa thuận về UAV, bà von der Leyen cho biết sáng kiến này sẽ kết hợp năng lực sản xuất của châu Âu với kinh nghiệm thực tiễn và năng lực đổi mới của Ukraine. Thỏa thuận được triển khai thông qua các liên doanh giữa doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ có mục tiêu và thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực lưỡng dụng tại Ukraine. Mục tiêu là đẩy nhanh quá trình phát triển và sản xuất thế hệ UAV và hệ thống chống UAV mới, đáp ứng nhu cầu quốc phòng trước mắt của Ukraine, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu trong dài hạn.

Cũng trong ngày 15/7, EC thông báo giải ngân thêm 1 tỷ euro cho Ukraine để mua sắm UAV từ gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro mà EU triển khai từ cuối tháng 6. Theo bà von der Leyen, đây là khoản hỗ trợ tiếp theo sau gói 4 tỷ euro dành riêng cho UAV được giải ngân trước đó, đồng thời EU cũng đã phê duyệt kế hoạch phân bổ 10 tỷ euro để hỗ trợ bổ sung UAV, tên lửa và máy bay chiến đấu cho Ukraine. Bà Layen nhấn mạnh các khoản hỗ trợ mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình tăng cường hợp tác quốc phòng giữa EU và Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Eunews.