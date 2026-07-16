Mỹ thông qua các thương vụ quốc phòng mới với Ả Rập Xê Út và Kuwait

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa hông báo đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 1,96 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út, đồng thời thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 484 triệu USD dành cho Kuwait.

Chính phủ Mỹ thông báo đã phê duyệt các thương vụ bán thiết bị quân sự trị giá khoảng 2,44 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út và Kuwait. Ảnh: AFP.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/7, thương vụ với Ả Rập Xê Út phù hợp với các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, đồng thời góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của Riyadh, đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Mỹ đánh giá là nhân tố quan trọng đối với ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở khu vực Vùng Vịnh.

Gói bán vũ khí bao gồm tối đa 10.000 bộ dẫn đường tên lửa không đối không APKWS-II và 10.000 bộ dẫn đường tên lửa không đối đất APKWS-II, cùng các bệ phóng, đầu đạn, động cơ tên lửa, ngòi nổ, phụ tùng thay thế và sửa chữa, tài liệu kỹ thuật, thiết bị huấn luyện và các dịch vụ hỗ trợ hậu cần.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc chuyển giao số vũ khí này sẽ giúp Ả Rập Xê Út tăng cường năng lực phòng thủ lãnh thổ, nâng cao khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp tác chiến với quân đội Mỹ, lực lượng NATO và các đối tác trong khu vực. Washington cũng khẳng định thương vụ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Cùng ngày, Mỹ cũng phê duyệt thương vụ bán thiết bị quân sự theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) trị giá 484 triệu USD nhằm hỗ trợ Kuwait duy trì và nâng cao năng lực vận hành đội máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III. Theo giới chức Mỹ, phi đội C-17 của Kuwait đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến dịch của quân đội Mỹ và lực lượng liên quân tại khu vực.

Ngoài các hoạt động chiến đấu, máy bay vận tải C-17 Globemaster III còn đóng vai trò quan trọng trong cứu trợ thiên tai, sơ tán y tế và hỗ trợ nhân đạo quy mô lớn. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/7 đã công bố gói đầu tư mới gần 10 tỷ USD vào ngành công nghiệp quốc phòng tại bang Pennsylvania, nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ quân sự trong bối cảnh kho dự trữ nhiều loại khí tài chiến lược của Mỹ bị suy giảm sau các chiến dịch quân sự gần đây.

Thúy Hà

Nguồn: Asiatoday/Anadolu