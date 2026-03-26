Nhật Bản và Philippines triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó khủng hoảng năng lượng

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, một số quốc gia châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ như Nhật Bản và Philippines đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định nguồn cung và kiểm soát giá nhiên liệu trong nước.

Chính phủ Nhật Bản trưa 26/3 (giờ địa phương) đã bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu quốc gia. Đây là lần đầu tiên Tokyo thực hiện biện pháp này trong vòng 4 năm, kể từ đợt xả kho trước đó nhằm ứng phó với cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022.

Trong đợt này, khoảng 8,5 triệu kilolit dầu - tương đương nhu cầu tiêu thụ trong 30 ngày của cả nước - sẽ được xuất từ các cơ sở dự trữ trên toàn quốc.

Ngay trong ngày 26/3, dầu thô đã được vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia Kikuma tại thành phố Imabari, tỉnh Ehime, tới một nhà máy lọc dầu gần đó do Taiyo Oil vận hành, thông qua hệ thống đường ống.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản sẽ nâng mức trợ giá nhiên liệu từ 30,2 yên cho 1 lít xăng lên 48,1 yên. Đây là mức trợ giá nhiên liệu cao nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.

Trong khi đó, cùng ngày tại Philippines, quốc gia hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu dầu thô, chủ yếu từ khu vực Trung Đông, Chính phủ cũng đã kích hoạt một quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso (tương đương 333 triệu USD).

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ sử dụng quỹ để mua dự trữ tối đa 2 triệu thùng nhiên liệu, bao gồm các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), qua đó củng cố nguồn cung nội địa trong trường hợp thị trường quốc tế tiếp tục bất ổn.

Trong một phát biểu trước đó, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết Philippines hiện có đủ nhiên liệu dự trữ cho khoảng 45 ngày. Mức dự trữ này được đánh giá là tương đối hạn chế trong bối cảnh rủi ro gián đoạn nguồn cung ngày càng gia tăng.

Quyết định kích hoạt quỹ khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh người dân Philippines đang đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu. Trong thời gian gần đây, giá xăng dầu liên tục leo thang đã kéo theo chi phí vận tải, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh, làm suy giảm sức mua của người dân, nhất là các nhóm thu nhập thấp.

Ngọc Liên

Nguồn: Nippon/Reuters.