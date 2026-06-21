Nhật - Mỹ tập trận quy mô lớn , tăng cường phòng thủ

Ngày 20/6, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (GSDF) và Thủy quân lục chiến Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên “Resolute Dragon” tại khu vực Tây Nam Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực phòng thủ đảo.

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Lễ khai mạc cuộc tập trận Resolute Dragon tại khu vực Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Japan Today.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra ở Trại Kengun (tỉnh Kumamoto), Trung tướng Seiji Toriumi, Tư lệnh quân khu miền Tây của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản GSDF khẳng định, việc duy trì và thể hiện năng lực phòng thủ là yếu tố quan trọng đối với hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận thường niên này kéo dài đến ngày 30/6, được triển khai chủ yếu tại khu vực Kyushu thuộc phía tây nam Nhật Bản và tỉnh Okinawa. Trọng tâm của đợt tập trận lần này là huấn luyện các kỹ năng phòng thủ đảo và tác chiến trong môi trường phân tán lực lượng, đồng thời tăng cường tích hợp quân số, khí tài và chiến thuật giữa hai nước đồng minh. Nội dung diễn tập bao gồm các bài toán giả định tình huống chiến đấu, diễn tập bắn đạn thật, cơ động nhanh lực lượng và trang thiết bị, cũng như diễn tập chuyển thương bằng đường hàng không.

Đáng chú ý, lần đầu tiên lực lượng GSDF triển khai các máy bay vận tải đa năng V-22 Osprey từ Trại Saga đến đảo Miyako thuộc Okinawa. Các máy bay này sẽ tham gia vào kịch bản giả định sơ tán y tế, đưa những người bị thương từ đảo về đến căn cứ không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Okinawa.

Ngoài ra, xe tăng chiến đấu chủ lực Type-10 của Nhật Bản cũng tham gia các nội dung huấn luyện thường niên tại thao trường Hijudai ở tỉnh Oita. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản cho biết, các xe tăng sẽ không thực hiện nội dung bắn đạn thật, nhằm đảm bảo an toàn sau sự cố huấn luyện nghiêm trọng hồi tháng 4 khiến 4 người thương vong tại địa điểm này.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Naval News.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang có những điều chỉnh mạnh mẽ về chính sách an ninh quốc phòng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt liên minh Mỹ - Nhật và mở rộng hợp tác với các quốc gia chia sẻ chung tầm nhìn là những bước đi mang tính cốt lõi nhằm xây dựng năng lực răn đe đa tầng, qua đó bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ xung đột xảy ra trong khu vực.

Thanh Giang