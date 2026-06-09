Nhật Bản mở rộng lá chắn phòng thủ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành triển khai các trang thiết bị quân sự tới đảo Minamitorishima ở Thái Bình Dương nhằm chuẩn bị cho việc bố trí hệ thống tên lửa đất đối hạm Type-12 tại đây, đánh dấu lần đầu tiên loại khí tài này được đưa tới hòn đảo cực đông của Nhật Bản.

Hệ thống tên lửa Type 12 nâng cấp của Nhật Bản. Ảnh: NHK.

Theo NHK, một bệ phóng tên lửa Type-12 cùng các máy bay không người lái cỡ trung phục vụ nhiệm vụ trinh sát và xác định mục tiêu đã được vận chuyển bằng một phà dân sự do Bộ Quốc phòng Nhật Bản thuê. Con tàu rời cảng Chiba, gần Tokyo, ngày 8/6 để tới đảo Minamitorishima, thuộc quần đảo Ogasawara Islands. Đảo Minamitorishima nằm cách đảo chính Honshu khoảng 2.000 km về phía Đông Nam và được xem là một trong những vị trí chiến lược quan trọng của Nhật Bản trên Thái Bình Dương.

Việc triển khai lần này nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Thái Bình Dương của Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xúc tiến xây dựng một trận địa bắn dành cho tên lửa đối hạm Type-12, loại tên lửa có tầm bắn trên 100 km, với mục tiêu bắt đầu các cuộc diễn tập bắn đạn thật từ năm tài chính 2027.

Bệ phóng tên lửa HVGP Type 25 được giới thiệu trong cuộc diễn tập bắn đạn thật thường niên tại tỉnh Shizuoka Prefecture. Ảnh: JIJI.

Theo kế hoạch, giới chức quốc phòng Nhật Bản sẽ tiến hành đánh giá khả năng hoạt động của các bệ phóng và hệ thống hỗ trợ trên đảo trước khi hoàn thiện cơ sở huấn luyện. Ở giai đoạn hiện nay, các đầu đạn tên lửa chưa được đưa tới Minamitorishima.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực phòng thủ và tăng cường khả năng răn đe tầm xa.

Bệ phóng tên lửa HVGP Type 25 được giới thiệu trong cuộc diễn tập bắn đạn thật thường niên tại tỉnh Shizuoka Prefecture. Theo truyền thông Nhật Bản, tên lửa HVGP có tầm bắn hàng trăm km, tốc độ rất cao và khả năng cơ động lớn, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn so với các loại tên lửa thông thường.

Giới quan sát nhận định việc triển khai tên lửa đối hạm Type-12 tới đảo Minamitorishima cùng với quá trình đưa vào hoạt động các hệ thống tên lửa thế hệ mới cho thấy Nhật Bản đang từng bước mở rộng năng lực phòng thủ tại các khu vực xa bờ, đồng thời nâng cao khả năng bảo vệ các tuyến hàng hải và vùng biển chiến lược trên Thái Bình Dương.

Thu Uyên