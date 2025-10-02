Nhân Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Đóng góp tích cực cho sự nghiệp “trồng người”

Ngày 16/9/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg, lấy ngày 2/10 hằng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác KH, KT. Sự ra đời của Ngày Khuyến học Việt Nam đã làm cho phong trào KH, KT chuyển mình mạnh mẽ. Không ít học sinh, nhất là học sinh nghèo, học sinh gia đình chính sách đã được “tiếp sức”, chắp cánh ước mơ từ kết quả của phong trào KH, KT.

Đại diện HKH tỉnh trao học bổng từ Quỹ KH, KT Lam Sơn và Quỹ học bổng Nâng cánh ước mơ cho HS, SV trong Chương trình “Tết khuyến học” xứ Thanh xuân Ất Tỵ 2025.

Tại Thanh Hóa, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, cấp ủy, chính quyền và hội khuyến học (HKH) các cấp đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào KH, KT. Theo thống kê của HKH tỉnh, các cấp HKH đã thu hút hơn 1,1 triệu hội viên tham gia, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân đã đưa phong trào KH, KT của tỉnh phát triển sâu rộng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, các cấp HKH trong tỉnh đã dành nhiều thời gian tâm huyết, kiên trì, nỗ lực và sáng tạo nhiều mô hình, biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục và các nhà trường, như: Quản lý học sinh bằng tiếng trống, tiếng kẻng, loa phát thanh khuyến học; xây dựng góc học tập, xây dựng tủ sách khuyến học; tổ chức các lớp học tình thương và dạy thêm cho học sinh yếu kém không thu tiền; vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để ngăn chặn học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp; vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học...

Trong xây dựng quỹ khuyến học, các cấp HKH trong tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ và đã có nhiều hình thức xây dựng quỹ hiệu quả như: Khuyến học về nguồn, ống tiết kiệm, “Tết khuyến học”... Trong đó hoạt động “Tết khuyến học” được triển khai từ những năm đầu “khai sinh” ra Ngày Khuyến học Việt Nam. Đến nay, “Tết khuyến học” đã trở thành ngày hội khuyến học đầu xuân của các cấp hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều kết quả nổi bật. Ví dụ như hưởng ứng phong trào “Tết khuyến học” xứ Thanh xuân Ất Tỵ 2025 nhiều doanh nghiệp ủng hộ hàng tỷ đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh nhà.

Sự hỗ trợ, tiếp sức của các tổ chức, cá nhân đối với phong trào KH, KT cùng những suất học bổng nghĩa tình gửi đến các em học sinh, sinh viên (HS, SV) có hoàn cảnh khó khăn là việc làm mang tính nhân văn cao cả, từ đây nhiều HS, SV thực sự có năng lực không bị bỏ phí vì dang dở con đường đến trường.

Theo thống kê của HKH tỉnh, hiện nay tổng quỹ khuyến học trong toàn tỉnh đạt trên 410 tỷ đồng. Đặc biệt, sau nhiều năm nỗ lực xây dựng, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hàng chục quỹ khuyến học với chân quỹ lớn. Từ nguồn quỹ xây dựng được mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt HS, SV được khen thưởng, cấp học bổng. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp HKH đã khen thưởng, trao học bổng cho hơn 146.500 HS, SV, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập; HS, SV nghèo vươn lên trong học tập, rèn luyện. Kết quả này đã tiếp thêm động lực cho các em HS, SV, giáo viên nỗ lực thi đua giảng dạy, học tập và rèn luyện.

Ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, phong trào KH, KT ở Thanh Hóa không dừng lại ở hoạt động xây dựng quỹ khuyến học hay hoạt động hỗ trợ nhà trường, mà còn được lan tỏa và nhân rộng thông qua các mô hình tiêu biểu như gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập. Từ phong trào, mô hình này, những gia đình, dòng họ, làng, bản vốn nghèo khó ít được học đã vượt lên chính mình, biến những điều không thể thành có thể bằng chính nghị lực và quyết tâm không chịu dốt, chịu nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có 928.031/956.972 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập; 10.374/11.149 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập; 1.607.504/2.521.318 công dân đăng ký xây dựng công dân học tập... Đây được xem là tiền đề quan trọng để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, thúc đẩy phong trào KH, KT không ngừng phát triển.

Sự ra đời của Ngày Khuyến học Việt Nam không chỉ thúc giục hàng triệu hội viên HKH trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh thêm tự tin, hăng hái với những việc làm đầy ý nghĩa, mà còn là lời hiệu triệu để nhân thêm những tấm lòng hảo tâm, những hành động tâm huyết vì tương lai thế hệ trẻ. Tự hào với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng, cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi tổ chức, đơn vị, mỗi người dân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm để phong trào KH, KT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho ngành giáo dục thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc