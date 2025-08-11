Nhận đỡ đầu, hỗ trợ Công an xã Trường Lâm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), chiều 11/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh tổ chức nhận đỡ đầu, hướng dẫn công tác PCCC và trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa...

Hai đơn vị tổ chức ký ký biên bản nhận đỡ đầu Công an xã Trường Lâm trong việc thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Xã Trường Lâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Tân Trường và Trường Lâm thuộc thị xã Nghi Sơn trước đây, có diện tích 68,16 km2, dân số hơn 21.000 người. Do địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên nhận thức, ý thức về công tác bảo đảm an toàn PCCC của Nhân dân trên địa bàn chưa cao. Hiện nay, mới có khoảng 40% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ tại 24 khu dân cư và 144 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời nâng cao ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Trường Lâm theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”, tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH; xây dựng và duy trì các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; đồng thời vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người dân.

Tại chương trình, hai đơn vị đã tổ chức ký biên bản nhận đỡ đầu Công an xã Trường Lâm trong việc hướng dẫn, thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho Công an xã Trường Lâm và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại chợ Trường Lâm; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở một số hộ dân về việc chấp hành các quy định an toàn PCCC tại hộ gia đình, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng 100 bình chữa cháy cho Công an xã Trường Lâm và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Hoạt động này nhằm giúp các hộ dân chủ động hơn trong việc phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Hoạt động nhận đỡ đầu hỗ trợ Công an xã và trao tặng bình chữa cháy không chỉ góp phần bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn, mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với cơ sở, từng bước xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC vững mạnh.

