Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch

Sáng 17/4, trường Đại học Hồng Đức phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay”. Tham dự hội thảo có đại diện trường Chính trị tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ chiến lược “diễn biến hoà bình”; nhận diện các phương thức, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” mà các thế lực thù địch đang thực hiện ở Việt Nam. Đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch thời gian qua; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống diễn biến hoà bình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong thời gian tới.

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các ý kiến đã đi sâu làm rõ vai trò, trách nhiệm của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong đấu tranh chống lại thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội; cũng như những yêu cầu đặt ra đối với giảng viên, cơ sở giáo dục trong việc nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trước âm mưu “diễn biến hoà bình”.

Với tinh thần xây dựng, khách quan và trách nhiệm, hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị. Đồng thời là cơ hội để các nhà khoa học, các giảng viên trao đổi, luận giải các vấn đề cốt lõi liên quan đến bản chất, đặc điểm, xu hướng vận động của chiến lược “diễn biến hoà bình”, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh trong giai đoạn hiện nay.

Lan Phương