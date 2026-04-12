Nhận diện bệnh “kiêu ngạo, công thần”

“Kiêu ngạo, công thần” trong Đảng là căn bệnh nguy hiểm. Nó thường bắt đầu từ sự tự cao, coi thường tập thể, xa rời quần chúng, rồi dẫn đến độc đoán, lười học tập, dễ tha hóa. Bệnh “kiêu ngạo, công thần” nếu không được nhận diện và có biện pháp “chữa trị” sẽ dẫn đến làm hỏng kỷ luật, làm yếu tổ chức, giảm uy tín của Đảng.

Bệnh kiêu ngạo trong Đảng có nhiều nguyên nhân. Một phần đến từ mặt trái của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, đề cao cá nhân tác động mỗi ngày vào nhận thức, thái độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nếu thiếu bản lĩnh, thiếu tu dưỡng, rất dễ phai nhạt mục tiêu, lý tưởng và đánh giá sai về mình. Một phần khác đến từ những lỗ hổng trong quản lý, trong thực thi pháp luật và kỷ luật công vụ; có người “hồ sơ đẹp” nhưng thiếu tích lũy, thiếu rèn luyện trong thực tiễn nên ngộ nhận, ảo tưởng. Đáng lo ngại hơn nữa là sự nịnh bợ, tâng bốc của những người không chân chính, cộng với một tập thể cấp ủy không có lập trường, không thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Sống trong môi trường “ít lời nói thật” từ đó làm cho người ta khó soi gương, khó sửa mình.

Kiêu ngạo không chỉ nằm trong ý nghĩ. Nó thể hiện ở nhận thức, thái độ, lời nói và hành động. Trong nhận thức, đó là sự đánh giá năng lực của bản thân quá cao so với thực tế, tự cho mình là nhất, chỉ thấy ưu điểm của mình mà không thấy ưu điểm của người khác; chỉ thấy khuyết điểm của người khác mà không thấy khuyết điểm của mình. Trong công việc, người kiêu ngạo thường thích quyết định theo ý mình dù chưa hợp lý; khi sơ kết, tổng kết lại cho rằng đóng góp của mình lớn hơn tập thể; khi có thành tích thì đứng lên nhận, khi có thiếu sót thì né tránh hoặc đổ cho hoàn cảnh. Trong quan hệ, họ dễ phân biệt đối xử, thích người nịnh bợ, ngại người nói thẳng; thích người khen, ghét người góp ý thẳng thắn.

Bệnh “công thần” cũng vậy. Nó bắt đầu từ việc lấy quá khứ làm “vốn sống”, lấy thành tích làm “tấm khiên” che chắn, coi đó như lý do để được ưu ái, được bỏ qua vi phạm. Người mắc bệnh công thần dễ xem thường kỷ luật, ít coi trọng tổ chức... Khi cái tôi phình to, nguyên tắc bị đẩy lùi. Tập thể vì thế bị chia rẽ, công việc bị ách tắc, người dân bất bình.

Vậy nhận diện để làm gì? Nhận diện để trị đúng bệnh, không xử lý theo cảm tính. Nhận diện để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa trước khi tổ chức phải nhắc nhở. Và nhận diện để cấp ủy có biện pháp phòng ngừa, không để trở thành “điểm nóng” trong tổ chức.

Để phòng ngừa và trị bệnh “kiêu ngạo, công thần”, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là nền tảng để tự phê bình, tự tu dưỡng, tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đồng thời là cơ sở để đấu tranh với biểu hiện kiêu ngạo trong tập thể.

Tiếp đến là phê bình phải đúng việc, đúng người, đúng nguyên tắc, không quy chụp; tự phê bình phải thật, không “điểm tô”. Cấp ủy phải tạo không khí dân chủ để nói thẳng, nói thật; đồng thời bảo vệ người dám nói thật, chống việc “trù dập” góp ý. Một tập thể mạnh là tập thể dám nghe điều khó nghe...

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Kiêu ngạo thường đi cùng lạm quyền. Lạm quyền thường đi cùng vi phạm. Vì vậy, kiểm tra phải đi trước một bước, giám sát phải thường xuyên, không đợi “có chuyện” mới làm. Những biểu hiện coi thường tổ chức, không chấp hành nghị quyết, tùy tiện trong quyết định, né trách nhiệm... phải được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn thói quen học tập, cập nhật kiến thức, làm việc theo quy định. Người lười học dễ tự mãn. Người tự mãn dễ kiêu ngạo. Khiêm tốn không phải nói lời khiêm tốn, mà là biết mình còn thiếu gì và chủ động bù đắp...

Chống “kiêu ngạo, công thần” là để giữ kỷ cương, giữ đoàn kết và uy tín của Đảng. Làm nghiêm từ cơ sở, từ chi bộ và từng cán bộ, đảng viên sẽ tạo sức đề kháng cho tổ chức. Khi nhận diện được bệnh “kiêu ngạo, công thần” và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, niềm tin của Nhân dân sẽ được nâng lên.

Gia Bảo