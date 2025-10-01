Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Nhân dân xã Cẩm Tú vệ sinh môi trường sau bão số 10

Nguyễn Đạt và CTV
(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, nhiều thôn trên địa bàn xã Cẩm Tú bị ngập lụt. Sau khi nước rút, bùn đất ứ đọng trên các tuyến đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Do đó, lực lượng chức năng cùng Nhân dân đã và đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, thu gom bùn đất...

Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, nhiều thôn trên địa bàn xã Cẩm Tú bị ngập lụt. Sau khi nước rút, bùn đất ứ đọng trên các tuyến đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Do đó, lực lượng chức năng cùng Nhân dân đã và đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, thu gom bùn đất...

Mưa lũ đi qua để lại lượng lớn rác thải, bùn đất, khiến đời sống của bà con Nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Tú gặp khó khăn.

Đồ đạc của người dân bị hư hỏng sau bão.

Những hình ảnh ngổn ngang, bùn đất tràn vào nhà, ngập lối đi.

Ngay sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã khẩn trương huy động máy móc, nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thôn Kim Mẫm nằm giáp sông Mã bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nhà dân đang được tập trung thực hiện để các hoạt động sớm trở lại như thường nhật.

Hiện, chính quyền và người dân đang tập trung, tích cực phối hợp thu gom, xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường.

Máy móc được huy động để dọn bùn đất.

Các cấp chính quyền và Nhân dân đang đoàn kết, chung tay để vượt qua khó khăn, khắc phục nhanh chóng hậu quả của mưa bão nhằm sớm ổn định cuộc sống.

